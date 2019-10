Politológ nečaká rozpad SaS, za krízou vidí neústupčivosť Sulíka a nenaplnené ambície Galka

9.10.2019 (Webnoviny.sk) - Napriek tomu, že v stredu oznámilo odchod zo strany Sloboda a Solidarita (SaS) približne 30 ľudí, rozpad strane nehrozí. Myslí si to Tomáš Koziak z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Štiepenie a stabilizácia

Podľa neho je to na jednej strane signál voličom o štiepení SaS, na druhej strane to môže paradoxne pomôcť stabilizovať stranu zvnútra. Koziak tiež hovorí, že za vzniknutú situáciu nesú zodpovednosť predseda SaS Richard Sulík aj ľudia okolo Ľubomíra Galka v Demokratickom jadre SaS.

„Odchod niekoľkých desiatok ľudí stranu určite neposilní. Je to signál voličom, že sa strana vo vnútri štiepi. Na druhej strane je to dobré pre stabilitu vo vnútri strany. Nazval by som to investíciou do budúcnosti, aby strana fungovala bez výraznejších vnútorných rozporov," povedal Koziak pre agentúru SITA.

„Na jednej strane je to neústupčivosť Sulíka a na druhej strane neuspokojené ambície ľudí okolo Galka. Sulík je zakladateľ a strana je jeho dieťaťom, možno preto ma k nej taký majetnícky vzťah. Nerád by sa vzdal pozície lídra, o to citlivejšie vníma tlaky na jeho osobu, ktoré by mohli viesť k odchodu z pozície lídra," myslí si Koziak.

Strana stratila morálny kompas

K Jane Kiššovej a Vladimírovi Slobodovi, ktorí odchod z SaS oznámili v utorok, sa v stredu pridali Ľubomír Galko, Jozef Rajtár, Miroslav Ivan, Renáta Kaščáková, Radoslav Pavelka, Pavol Kubiš a ďalší.

„Strana SaS sa totiž zmenila. Stratila morálny kompas. Nedokázali sme tomu zabrániť, pretože ešte neprecitol dostatočný počet členov. Je nám to veľmi ľúto," napísali členovia Demokratického jadra SaS na Facebooku.

Platformu s názvom Demokratické jadro SaS založila skupina ľudí, ktorá sa odmietla zúčastniť 7. septembra na mimoriadnom kongrese SaS vo Zvolene, kde sa Sulík nechal opätovne zvoliť za predsedu strany. Odôvodňovali to nesúhlasom so spôsobom, akým ho predseda zvolal.

Nominačný kongres SaS v sobotu 5. októbra schválil návrh kandidátky do parlamentných volieb 2020 predsedu Richarda Sulíka. Predseda predstaviteľov Demokratického jadra v sobotu opakovane vyzval, aby odišli zo strany.

Volebné preferencie klesli

V prieskume z konca augusta patrilo SaS štvrté miesto so ziskom 7,9 percenta hlasov. V septembrovom prieskume strane preferencie klesli na šesť percent.

Koziak to pripisuje viacerým faktorom, napríklad vzniku strán Za ľudí či koalície Progresívne Slovensko/Spolu, ktoré majú podobné zameranie voličov.

„Strane rozpad nehrozí, len sa odštiepi časť ľudí. Strana má stále potenciál, aby v parlamentných voľbách preliezla päťpercentnú hranicu. Jej účasť v budúcom parlamente nie je ohrozená," povedal politológ.





