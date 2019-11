Politológ Mesežnikov vidí za zlyhaním rokovaní medzi Mostom-Híd a ďalšímí stranami niekoľko faktorov

5.11.2019 (Webnoviny.sk) - Politológ Grigorij Mesežnikov z Inštitútu pre verejné otázky označil rokovania strán zastupujúcich maďarskú menšinu za zlyhanie. Rokovania podľa neho prebiehali v konfrontačnom tóne. Povedal to pre agentúru SITA s tým, že strany chceli vyskúšať rôzne modely spolupráce - vytvorenie koalície, volebnej strany či spoločnej kandidátky. Výsledkom rokovaní podľa Mesežnikova je, že sa hlasy voličov nespoja tak, aby bola zaistená takmer stopercentná istota maďarského zastúpenia v parlamente.

Zradca Bugár

Strany odštartovali rokovania ešte počas leta. Hlavní súperi - vládny Most-Híd a mimoparlamentná Strana maďarskej komunity (SMK) sa na predvolebnej spolupráci nedohodli. SMK vytvorí spoločnú kandidačnú listinu do budúcoročných parlamentných volieb s Maďarským fórom a hnutím Összefogás - Spolupatričnosť.

Most-Híd sa na spolupráci dohodol len s mimoparlamentnou Maďarskou kresťanskodemokratickou alianciou (MKDA). Koaličná strana už podľa slov hovorkyne Kláry Magdeme nebude pokračovať v rokovaniach o prípadnej predvolebnej spolupráci strán zastupujúcich voličov maďarskej národnosti.

Dnes majú podľa Mesežnikova menované strany menšiu šancu dostať sa do parlamentu, než to bolo počas rokovaní. Za zlyhaním rokovaní vidí Mesežnikov niekoľko faktorov. „Významné bolo najmä to, ako SMK vnímala predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára. Odišiel z SMK a asi je stále vnímaný ako zradca,“ myslí si politológ.

Neistota Mosta-Híd

Vo štvrtok 31. októbra sa stretli na rokovaní predstavitelia piatich maďarských strán - Most-Híd, Maďarské fórum, SMK, Spolupatričnosť a MKDA. Rokovanie však prerušili. Tlačový tajomník SMK Róbert Králik informoval, že strany SMK, Spolupatričnosť a Maďarské fórum odmietajú spoluprácu so stranou Smer-SD, kým strany Most-Híd a MKDA spoluprácu podmieňujú konsenzom strán.

„Most by dal radšej prednosť spolupráci s inou stranou než so Smerom, no teraz sú spolu v koalícii. Vládna strana odmietne spoluprácu so stranou, s ktorou je v koalícii? To by ovplyvnilo aj vzťahy v dosluhujúcej vláde,“ tvrdí Mesežnikov.





Model Mosta-Híd založený na maďarsko-slovenskom porozumení nezíska podľa Mesežnikova takú podporu, na akú bol zvyknutý. V prípade, že sa Most-Híd nedostane do parlamentu, Mesežnikov vidí jeho budúcnosť biedne.





„Zažívajú nepríjemné okamihy. Niektorí už za nich nebudú ani kandidovať. Teraz najnovšie hovoria o možnej spolupráci so stranou Tomáša Druckera Dobrá voľba. To všetko svedčí o neistote strany. Snažia sa predísť katastrofe,“ uviedol politológ. Dobrá voľba podľa Denníka N počas víkendu reagovala, že predvolebnú spoluprácu s Mostom-Híd nezvažuje.

Nízke preferencie

Most-Híd vo štvrtok oznámil, že nebude pokračovať v rokovaniach o prípadnej predvolebnej spolupráci strán zastupujúcich voličov maďarskej národnosti.





Hovorkyňa strany Klára Magdeme rozhodnutie vysvetlila nekorektným postojom partnerov pri rokovaní. Poukázala pritom na to, že strany Maďarské fórum, SMK a Spolupatričnosť o spoločnej kandidátke informovali krátko po tom, ako prerušili rokovanie s delegáciou Mosta-Híd. „Každému musí byť jasné, že snaha o dohodu z ich strany nebola úprimná, preto strana Most-Híd nevidí dôvod na to, aby v rokovaniach pokračovala,“ uviedla Magdeme.





Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že samostatne by sa v súčasnosti do parlamentu nedostali ani Most-Híd, ani SMK. Zvyšné tri strany Magyar Fórum - Maďarské fórum, MKDSZ-MKDA a Összefogás-Spolupatričnosť majú ešte nižšie preferencie alebo sa vo výsledkoch prieskumov ani neobjavujú.

