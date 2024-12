Politológ: Matovič sa cíti silný, preto mu je jedno, či príde o poslanca

Postoj premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) k vlastnému poslancovi Martinovi Čepčekovi by v budúcnosti mohol posmeliť poslancov hnutia Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO), aby z poslaneckého klubu tohto hnutia vystúpili.

Politológ Juraj Marušiak to povedal pre portál Webnoviny po tom, čo Matovič ostro skritizoval Čepčeka za to, že predložil do Národnej rady SR novelu interrupčného zákona.

Matovič pred časom v relácii TV Markíza Na Telo na adresu Čepčeka povedal, že „keď sa odtrhne, sa odtrhne, nikoho nebudem presviedčať“. „Či mi je to jedno? Áno, je mi to jedno,“ vyhlásil Matovič s tým, že koalícia má dostatočnú poslaneckú rezervu. Opiera sa o hlasy 95 poslancov a najsilnejšie OĽaNO má 53 poslaneckých kresiel.





Podľa Marušiaka ľahkovážny prístup k poslancom OĽaNO môže Matovičovi spôsobiť problémy. „Zatiaľ sa cíti byť silný, pretože vládna koalícia disponuje ústavnou väčšinou. Najnestabilnejší prvok tejto vládnej väčšiny je v súčasnosti OĽaNO a môžu tam nastať vážne pnutia. Byť Matovičom nebral by som to na takú ľahkú váhu na rozdiel od čias, keď bol predsedom opozičnej strany,“ zhodnotil Marušiak.

Chcem dať možnosť narodiť sa, tvrdí Čepček

Poslanec Čepček napriek Matovičovej kritike v OĽaNO zostáva. Pre Webnoviny.sk povedal, že premiéra rešpektuje a podporuje aj súčasnú vládu.





Uviedol tiež, že považuje za normálne dodržiavať ústavu a koaličnú zmluvu. „Nepovažujem však za normálne správanie roky denne usmrcovať bezbranné deti, preto im chcem dať možnosť narodiť sa,“ uviedol Čepček.





Parlament bude na septembrovej schôdzi definitívne schvaľovať novelu zákona o zdravotnej starostlivosti z dielne poslancov OĽaNO na čele s Annou Záborskou, ktorá má viacerými sociálnymi opatreniami odradiť budúce matky od potratov. Čepček zároveň predložil prísnejšiu novelu interrupčného zákona.

Čepčekov návrh môže byť formou tlaku

Politológ Marušiak pripustil, že Čepčekov návrh možno vnímať ako prostriedok nátlaku na poslancov. „Môže to byť aj súčasťou nátlaku na zvyšok parlamentu, aby odhlasovali tzv. umiernenú verziu Anny Záborskej, lebo sa môže stať, že bude na stole radikálnejšia verzia,“ mienil politológ.





Poslanecká snemovňa zatiaľ o Čepčekovom návrhu interrupčného zákona nebude rokovať, pretože podľa rokovacieho poriadku neuplynula povinná šesťmesačná lehota od predloženia návrhu zákona v tej istej veci. Parlament totiž v júli neschválil interrupčnú novelu, s ktorou prišli kotlebovci.





Čepčekov zákon tak bude môcť šéf parlamentu zaradiť na program rokovania až začiatkom budúceho roka.

