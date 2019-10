Politológ: Maďarské strany sa môžu dostať do parlamentu, ale je tu riziko

18.10.2019 (Webnoviny.sk) - Je veľká šanca, že sa maďarské politické strany so spoločnou kandidačnou listinou dostanú do parlamentu. Pre agentúru SITA to povedal politológ z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislava Pavol Baboš. Maďarské politické strany Most-Híd, Strana maďarskej komunity (SMK) a Maďarská kresťanskodemokratická aliancia (MKDSZ-MKDA) sa v piatok dohodli, že do budúcoročných parlamentných volieb pôjdu na spoločnej kandidačnej listine.

Nevraživé správanie lídrov

Podľa Baboša je tu však jedno riziko, a to ako tento krok prijmú voliči Most-Híd a SMK, keďže doteraz tieto strany na seba útočili a ich lídri sa k sebe správali nevraživo.

„Ak to však budú vedieť vysvetliť svojim voličom, tak je tam veľká šanca, že prejdú do Národnej rady SR,“ myslí si Baboš. To, že na čele kandidátky nebudú predsedovia strán hodnotí politológ ako strategický krok. „Je to taký ústupok či kompromis, ktorý obe strany urobili, aby dospeli k spoločnej dohode,“ dodal Baboš.

Spoločný štáb aj volebný program

Kandidačnú listinu spoločnej volebnej strany pod názvom „Strana regiónov Most MK“ vytvorí MKDSZ-MKDA. Strany založia aj spoločný kampaňový štáb a spoločný volebný program. Úspešní kandidáti po voľbách v parlamente vytvoria spoločný poslanecký klub.





Podľa posledného prieskumu verejnej mienky, ktorý realizovala agentúra AKO začiatkom októbra, by sa do parlamentu nedostala ani jedna politická strana zastupujúca maďarskú menšinu. Most-Híd by volilo 3,9% respondentov, SMK 3,1% voličov. Na vstup do parlamentu pritom politická strana musí získať 5%.

