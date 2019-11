Politológ kritizoval Kiskove slová o mafiánskom štáte, prezident by mal reprezentovať Slovensko

BRATISLAVA 7. mája (WebNoviny.sk) - Prezident by mal v zahraničí predovšetkým reprezentovať Slovensko. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Juraj Marušiak z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied. Reagoval tak na rozhovor prezidenta SR Andreja Kisku pre nemecký denník Die Welt.

Prezident o mafiánskom štáte

Kiska v rozhovore povedal, že hoci sme riadnym členským štátom EÚ, ak sa pozrieme na špinavé prepojenia medzi organizovaným zločinom a politikmi na Slovensku, môže to skutočne vyzerať tak, že naša krajina je mafiánsky štát.

„Je to zvláštne. Keď som prezident nejakého štátu a hovorím o ňom, že je mafiánsky, je to téma na vnútropolitickú debatu. Zvlášť, keď sa to hovorí pred zahraničnou tlačou, je to neštandardné. Na Slovensku je priestor o týchto otázkach debatovať vo vnútri štátu," dodal Marušiak.

Kisku kritizoval aj Pellegrini

Premiér Peter Pellegrini v pondelok uviedol, že prezident rezignoval na záujem o dôstojnú reprezentáciu krajiny a uprednostnil svoj vlastný politický projekt spojený so založením novej strany.





„Keď chce robiť stranícku politiku, nikto mu to nemôže zakázať. Nie je prvý ani posledný prezident, ktorý je spájaný s politickou stranou," povedal politológ s tým, že napríklad Ivan Gašparovič bol pri založení Hnutia za demokraciu a hovoril o sebe, že je členom Smeru-SD.





Podľa predsedu strany Smer-SD Roberta Fica sú vyjadrenia Kisku v zahraničí neakceptovateľné. „Pán Kiska hrubo zneužíva svoju funkciu na čisto stranícke účely. Prezident nemôže chodiť po zahraničí a nadávať na vlastnú krajinu. Chcem ho vyzvať, aby sa do posledného momentu svojho pôsobenia zdržiaval takýchto vyjadrení," uviedol Fico.





„Verte mi, že by som ako prezident pre zahraničné médiá podstatne radšej hovoril o tom, ako sme pohli s výstavbou diaľnic. Ako sme dokončili tunel Višňové, ako sme dokázali dokončiť po toľkých rokoch a toľkých obrovských navyšovaniach Jadrovú elektráreň Mochovce, ako sme postavili konečne jednu super modernú nemocnicu. Veľmi rád by som zahraničným novinárom odpovedal na tieto otázky a nie na tie o vražde novinára a jeho snúbenice, Vadalovi či Kočnerovi a ich prepojenia na najvyššie politické kruhy," reagoval v utorok na kritiku Kiska po vymenovaní Ladislava Kamenického do funkcie ministra financií.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !