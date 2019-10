Politická súťaž pred voľbami bude rovnocenná, Dankova SNS víta odobrenie zákona Čaputovou

11.7.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenská národná strana (SNS) vníma pozitívne, že prezidentka Zuzana Čaputová podpísala dva zákony napriek politickým tlakom. Ide o zákon o financovaní politických kampaní a zákon o predprimárnom vzdelávaní.

Rozumné zákony

Vyplýva to zo stanoviska SNS, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa strany Zuzana Škopcová. Podľa národniarov, SNS navrhuje rozumné zákony, ktoré sú kvalitne legislatívne pripravené.

„Nebol dôvod ich nepodpísať. Napriek politickým tlakom ich pani prezidentka svojím podpisom uviedla do života a my sme radi, že pomôžu ľuďom,“ vysvetlila poslankyňa NR SR za SNS Eva Antošová s tým, že zmeny volebnej kampane nie sú namierené proti niekomu, ako to tvrdia niektoré strany, ale sú za niečo.

„Politika by nemala byť o investícii,“ uviedla Antošová v súvislosti so schváleným a prezidentkou podpísaným zákonom o zmene volebných pravidiel.

Rovnaké súťažné podmienky

Novelizuje sa zákon o volebnej kampani i zákon o politických stranách. Zmeny vytvárajú rovnaké súťažné podmienky pre politické strany a politické hnutia súperiace vo voľbách o hlasy voličov. Politické strany a politické hnutia majú okrem iného podľa novely obmedzenia možnosti financovania, limit na volebnú kampaň tri milióny eur, zavádzajú sa maximálne členské príspevky.

Novelou zákona o volebnej kampani sa upravujú napríklad niektoré sankčné ustanovenia. V nadväznosti na úpravy v zákone o volebnej kampani sa v úzko súvisiacom zákone o politických stranách a politických hnutiach ustanovuje maximálna suma ročného členského príspevku, ktorú môže politická strana prijať od jedného člena, na sumu 10 000 eur.

Tiež sa stanovuje, aby politická strana počas jedného volebného obdobia do Národnej rady Slovenskej republiky mohla prijať v súhrne najviac 3 500 000 eur z darov, iných bezodplatných plnení, pôžičiek a úverov aj príjmov strany z členských príspevkov.

Lepšie výsledky žiakov

„Ďakujeme najmä za všetky päťročné deti, ktoré dostanú rovnaké šance pred začiatkom povinnej školskej dochádzky na základných školách,“ povedala poslankyňa NR SR a podpredsedníčka SNS Eva Smolíková.

Podľa ministerky školstva Martiny Lubyovej ide o jeden zo zásadných krokov, ktorý pomôže zlepšiť výsledky našich žiakov v medzinárodných testovaniach a zároveň pomôže dosiahnuť zaškolenosť u detí z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Novela súčasne zakazuje politickú činnosť v školách a zavádza povinnosť odpisov z registra trestov pre všetkých pedagógov.

