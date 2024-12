Politici sa vykašľali na riešenie energetickej chudoby a teraz splietajú dve na tri (komentár)

Keby počas ostatných vyše desiatich rokov vyriešili politici problém s energetickou chudobou na Slovensku, nemuseli by teraz pri zvyšovaní cien energií trepať dve na tri. Lenže na miesto riešení doniesli ministerstvá vedené či už pravičiarmi alebo ľavičiarmi pri tejto téme len a len hádky.

Jedno ministerstvo vravelo, že takto to bude najlepšie, druhé si zároveň ťukalo na čelo, že čo to je preboha za návrh. A tak roky plynuli a o energetickej chudobe sa písalo len v médiách. Pardon, sem tam vyšla zo štátnych orgánov nejaká viac či menej predražená analýza.

Všetko nakoniec vlastne stroskotalo na tom, ako vlastne určiť energeticky chudobnú rodinu.

Patrí medzi energetickú chudobnú rodinu aj politikmi obľúbená babka z Oravy, ktorá bohužiaľ zostala v trojgeneračnom trojposchodovom dome nakoniec sama, ale musí ho vykurovať? Alebo patrí medzi energetickú chudobnú rodinu tá, ktorá síce zarába viac ako priemerný plat, ale v dobrej viere si pred 20 rokmi postavila dvojposchodový dom na východnom Slovensku aj s plynom aj s elektrinou, len aby nevykurovala svoju domácnosť s drevom?

Jasne 1 242 milionárov (to číslo je čisto vymyslené, lebo ani toto číslo nevedeli politici presne definovať) s vykurovanými bazénmi na Slovensku by sme mohli hneď vyškrtnúť a zaradiť ich faktúry do tarify, že by im pri vyúčtovaní za energie prišlo zle. Ale ani to politici nedokázali. Nedokázali zamestnať svojich analytikov, aby zobrali všetky tie premenné a stanovili jasný vzorec.





Nikto z politikov nenašiel alebo lepšie povedané nechcel nájsť ten správny kľúč. A preto nech sa ani dnes netvária, že na rýchlo vytvoríme nejakú tarifu, kde pri platení za energie zachránime tých chudobných.

Znova budeme, ak bude silná vôľa v koalícii, odkázaní na plošné rozdávanie nejakých vratiek. A znova horko zaplače nielen slovenský energetický trh a štátny rozpočet, ale aj už spomínaná babka z Oravy, lebo dostane vo vratkách zhruba toľko ako “vykurovač“ bazénu.





A veselo okolo cien energií bude ešte len budúci rok, kedy sa budú stanovovať ceny energií na rok 2023. Lebo čo teraz dokazujú energetické trhy s cenami elektriny či plynu nedokážu sanovať už žiadne politické „skvelé“ nápady. A to ani keby na čele krajiny boli takí parádni diktátori ako tí z Venezuely.

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

