Poliklinika Bezručova rozšíri svoje služby a pribudne aj bezbariérový prístup

Spokojnosť vybavených pacientov, či tisícok ďalších, ktorí polikliniku navštívili kvôli konzultácii, potvrdzujú ich vysoké recenzné hodnotenia. Aj to bol jeden z motorov pre ďalšie plánovanie jej rozvoja. Po novom by sa mali pacienti mali do budovy dostať jednoduchšie a nájsť by tu mali aj dôležité zobrazovacie služby.