Polícia zakročila proti invalidovi bez rúška. Je to provokatér, priblížil Krúpa z OĽaNO (video)

8.11.2021 (Webnoviny.sk) - Parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť sa zhodol s časťou opozície na tom, že zásah polície proti antirúškarom v minulých dňoch v Prievidzi a Piešťanoch bol zákonný.

Minister vnútra Roman Mikulec po mimoriadnom rokovaní výboru vyhlásil, že stojí za policajtami. Uviedol, že podľa výsledkov kontroly nedošlo k porušeniu zákonov a predpisov.

Zákrok proti invalidnému dôchodcovi

Výbor riešil na podnet strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) prípad, keď polícia zakročila proti invalidnému dôchodcovi bez rúška a vyviedla ho z budovy Klientského centra Okresného úradu v Prievidzi.

Predseda výboru pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽaNO) povedal, že ide o človeka, ktorý je vyšetrovaný v 17 priestupkoch. „Bez ohľadu na to, že je to dôchodca a invalid, je to provokatér," poznamenal Krúpa.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Občania neveria opatreniam vlády

Na rokovaní branno-bezpečnostného výboru si odmietal nasadiť rúško poslanec Marian Kotleba (ĽSNS). Krúpa povedal, že sa v tejto veci obrátil na predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), aký postup má zvoliť.

Krúpa vysvetlil, že nemá oprávnenie Kotlebu vykázať z výboru. Môže ho len upozorňovať a prerušiť rokovanie výboru. Dodal, že sa mu na správanie Kotlebu sťažujú poslanci aj bežní ľudia.

Nezaradená poslankyňa Denisa Saková (Hlas-SD) povedala, že sa „v tejto situácii neprikláňame ani na jednu a ani na druhú stranu“.

Podľa nej má vláda vysokú mieru nedôveryhodnosti a občania neveria v profesionalitu opatrení vlády. „Na druhej strane aj policajný zbor si plnil úlohy nadriadených,“ poznamenala s tým, že na obidvoch stranách musí dôjsť k upokojeniu situácie, a to sa stane s príchodom novej vlády.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Hlas-SD a Progresívne Slovensko vylúčili spoluprácu s extrémistickými stranami

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.