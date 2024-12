Polícia zadržala medzinárodne hľadaného miliónového podvodníka, prišiel na Slovensko na matkinu oslavu (foto)

12.11.2022 (Webnoviny.sk) - Polícia v Košiciach zadržala medzinárodne hľadaného miliónového podvodníka. V súčasnosti je už vo väzbe. Stíhaný je pre obzvlášť závažný zločin podvodu. Ako informovala Polícia SR na Facebooku, na úteku bol od roku 2021 a bol na neho vydaný národný aj medzinárodný zatykač. Pobytom v zahraničí sa úmyselne vyhýbal trestnému stíhaniu.

Prišiel na matkine narodeniny

„Na Slovensko prišiel len nedávno za účelom oslavy 70. narodenín svojej matky, pričom aktívne vykonával opatrenia na to, aby utajil svoj pobyt v krajine. To však nebolo prekážkou pre profesionálov z oddelenia cieľového pátrania, ktorí jeho pobyt vypátrali a obvineného zadržali,“ uviedla polícia.

Sudkyňa pre prípravné konanie Okresného súdu Ružomberok žiadosť obvineného o nahradenie väzby písomným sľubom zamietla a rozhodla o jeho vzatí do väzby.

Vylákal finančné prostriedky

Obvinený A. P. od presne nezistenej doby koncom roka 2015 minimálne do konca roka 2019 podvodným spôsobom vylákal od troch osôb finančné prostriedky vo výške 1 355 000 eur, ktoré im dodnes nevrátil. V prípade dokázania viny mu hrozí väzenie na desať až 15 rokov.

V minulosti bol už osemkrát súdne trestaný pre majetkovú a inú trestnú činnosť a v jej páchaní naďalej pokračoval.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

SEPS plánuje veľké investície na Ukrajinu, pokračovanie pomoci s dodávkami elektriny je však otázne

Slovensko aj v tomto roku vypomáhalo vo vojne sa zmietajúcej Ukrajine s dodávkami elektriny.

V budúcom roku plánuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) investovať nemalé prostriedky na posilnenie prenosových kapacít medzi Slovenskom a Ukrajinou.

Nateraz zostáva otázne, či investičné projekty nezostanú len na papieri a pomoc s dodávkami elektriny sa nezastavia.

Odvetné kroky

Predseda vlády Robert Fico totiž po ostatnom stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským nevylúčil odvetné kroky potom, čo Ukrajina s najväčšou pravdepodobnosťou zastaví od prvého dňa nového roka tranzit ruského plynu na Slovensko. Premiér spomínal aj dodávky elektriny.

„Ak my pomáhame Ukrajine, očakával by som, že Ukrajina bude pomáhať nám. Celé Vianoce sa budem zaoberať vo svojej hlave dilemou. Verejnosť sa bude pýtať, tak Zelenskyj vás poslal s prepáčením do riti, a vy ďalej tam budete posielať elektrinu, humanitárnu pomoc? Ja neviem celkom vylúčiť, že či za tejto situácie nebudeme musieť na Slovensku rozmýšľať o opatreniach, ktoré budú recipročné,“ povedal po rokovaní posledného tohtoročného samitu v Bruseli Fico.

Havarijná pomoc

Ako uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa SEPS Sandra Čičová Kotzigová, štátom ovládaná spoločnosť SEPS na základe zmluvných dohôd medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav Slovenska a Ukrajiny poskytuje na zmiernenie následkov vojny v prípade potreby ukrajinskej strane havarijnú výpomoc. Na slovensko-ukrajinskom profile sa SEPS zameriava na modernizáciu existujúceho 400 kilovoltového vedenia Mukačevo – Veľké Kapušany, vybudovaného v 60-tych rokoch 20. storočia.

„Výsledkom rekonštrukcie bude zvýšenie prenosovej schopnosti existujúceho 400 kilovoltového prepojenia medzi Slovenskom a Ukrajinou,“ dodala Čičová Kotzigová. Zvýšenie prenosovej kapacity na cezhraničných profiloch umožní rozsiahlejšie pripájanie obnoviteľných zdrojov elektriny a zlepší podmienky na prepojenom európskom trhu s elektrinou.