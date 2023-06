Polícia vyhostila ďalších nelegálnych migrantov, letecky ich previezla do Bukurešti

19.6.2023 (SITA.sk) - Letecké transfery štátnych príslušníkov tretích krajín bez cestovných dokladov pokračujú. Policajti služby hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru útvaru policajného zaistenia pre cudzincov Sečovce a útvaru policajného zaistenia pre cudzincov Medveďov úspešne pokračujú vo vykonávaní leteckých transferov štátnych príslušníkov tretích krajín bez cestovných dokladov do členských krajín.

Rumunsko v pondelok na letisku Otopeni v Bukurešti prijalo ďalších 10 tzv. dublinských žiadateľov o azyl, ktorí sa na území Slovenskej republiky zdržiavali bez cestovných dokladov a legálneho povolenia na pobyt.

Išlo o občanov Pakistanu, Indie, Vietnamu, Bangladéša a Jemenu, ktorí boli do Rumunska navrátení v rámci tzv. dublinskej procedúry, keď o žiadostiach o udelenie azylu rozhodne členská krajina, ktorá ich akceptovala podľa tzv. dublinského nariadenia.

„Dublinské návraty sa v posledných mesiacoch realizujú najmä na územie Rumunska, ktoré čelí náporu migrantov z tretích krajín žiadajúcich o udelenie azylu, prípadne doplnkovej ochrany,“ uviedla záverom Bárdyová.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz