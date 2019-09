Polícia v Česku rozbila gang prevádzačov migrantov z juhovýchodnej Ázie a zaistila nielen zbrane

PRAHA 15. marca (WebNoviny.sk) - Českí kriminalisti z Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili dvanásť ľudí z krajín bývalého Sovietskeho zväzu z prevádzačstva.

Skupina údajne viac ako rok organizovala prevoz nelegálnych migrantov z juhovýchodnej Ázie. Obvineným hrozia až desaťročné tresty.

Zaistili aj zbrane a falšované doklady

"Organizovaná skupina najmenej 35 osôb pôsobila podľa našich záverov na území šiestich štátov - Nemecka, Českej republiky, Slovenska, Poľska, Ukrajiny a Maďarska," uviedol v piatok v tlačovej správe hovorca NCOZ Jaroslav Ibehej.

Kriminalisti v prípade zatýkali podozrivých v pondelok na území Českej republiky, Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Pri dvadsiatich domových prehliadkach polícia zaistila približne jeden milión korún v hotovosti, strelné zbrane, časti falšovaných dokladov a niekoľko áut.

Migranti im zaplatili tisíce eur

Podľa hovorcu skupina zaisťovala prevoz nelegálnych migrantov z juhovýchodnej Ázie (Vietnam, Bangladéš a Srí Lanka).

Ľudia putovali viac ako rok z Ukrajiny do Českej republiky a potom ďalej do Nemecka. Migranti mali platiť za cestu zo svojich domovských štátov do krajín západnej Európy (najmä Nemecka, Francúzska a Veľkej Británie) sumu až 22-tisíc dolárov (takmer 20-tisíc eur), uvádza portál Novinky.cz.

