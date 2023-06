Polícia upozorňuje na podvodné telefonáty, obetiam ponúkajú bankové produkty

7.5.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia upozorňuje na podvodné telefonáty, pri ktorých páchatelia kontaktujú občanov ako klientov niektorej z bánk a ponúkajú im bankové produkty, ako napríklad hypotekárny úver, bezúčelový úver či vedenie bežného účtu.

Spoof telefónne čísla

Cieľom takýchto telefonátov je získanie autentifikačných a verifikačných údajov osoby k službám či produktom banky tak, aby následne mohli byť zneužité k neoprávneným finančným transakciám. Informovala o tom hovorkyňa prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

Podľa zistení polície k telefonátom prichádza z takzvaných spoof telefónnych čísiel. Sú to také telefónne čísla, ktoré sa obeti zobrazujú na displeji telefónu ako telefónne čísla, ktoré banky využívajú ku kontaktu s klientmi. Ich cieľom je vzbudiť dojem, že ide v skutočnosti o komunikáciu s pracovníkom banky.

Neposkytujte údaje ku karte

„Upozorňujeme občanov, aby v prípade takýchto telefonátov neposkytovali žiadne zo svojich autentifikačných a verifikačných údajov k žiadnym bankovým službám, či produktom,“ uviedla polícia s tým, že banka vyžaduje osobné údaje pre identifikáciu klienta, avšak nikdy nie údaj ku konkrétnej službe, či produktu.

„Kontrolky opatrnosti by vám mali zablikať aj v prípade, ak si niekto pýta údaje platobných kariet a údaje k službe internetbanking, avšak ani tieto údaje neposkytujte,“ uzavrela.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?