Polícia údajne hneď nezaistila rukavice použité pri vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice

29.6.2019 (Webnoviny.sk) - Vyšetrovatelia vraždy novinára Jána Kuciaka a mladej archeologičky Martiny Kušnírovej mali zaistiť špeciálne rukavice, ktoré vrah použil pri vraždení.

Na svojom spravodajskom portáli o tom informuje s tým, že rukavice však detektívi protizločineckej jednotky NAKA mali nájsť až potom, ako ich na ne upozornil údajný strelec Miroslav Marček.

Ten polícii opísal, čo mal oblečené v čase, keď do Veľkej Mače išiel s komplicom obzerať dom Jána Kuciaka a aj vtedy, keď chcel vraždu vykonať a v deň, keď snúbencov aj zavraždili.

Podľa zistení portálu na výsluchu dňa 11. apríla 2019 mal polícii detailne opísať svoje oblečenie takto: "Keď som išiel do Veľkej Mače v deň spáchania skutku, ale aj v iný deň pred tým, určite som mal šál, taký vojenský kaki farby, ktorý sa používa aj ako šál aj ako kukla. Taký kombinovaný. Taká trubička."

Oblečenia sa sám nezbavil

Marček na otázky vyšetrovateľa a prokurátorov oblečenie opisoval dosť podrobne. Podľa informácií spravodajského portálu sa ale tohto oblečenia po vražde sám nezbavil.





Počas výsluchu uviedol, že vrchnú časť jeho oblečenia mal spáliť muž, ktorý vraždu sprostredkoval.





Ide o ďalšieho obvineného v prípade, Zoltána Andruskóa. Marček uviedol: "V čase skutku som mal obuté sivé zimné topánky, čierne zimné nohavice, ktoré mali na bokoch vrecká. Mal som obyčajný čierny kabát s kapucňou, taký čo má na bokoch veľké vrecko. Dĺžku kabáta neviem, ale asi tak do pol stehna."

Polícii zrejme dôležitá stopa ušla

Polícia od Marčeka chcela podrobnejší popis oblečenia a tak sa ho pýtali aj na počasie v deň vraždy, keď na novinára čakal ukrytý v prístavbe na pozemku domu. Marček uviedol, že bola zima, no hoci v úkryte čakal dosť dlho, jemu zima nebola.

Počítal s tým, dobre sa obliekol a dal si na ruky aj rukavice. "Ja som s tým problém nemal. Bol som dobre oblečený. Chlad som nepociťoval, počítal som s tým, že sa tam zdržím dlhšie," uviedol. A práve rukavice, ktoré sám Marček počas výsluchu spomenul, zaujali prítomného prokurátora.





Ten sa Marčeka opýtal, či mal na rukách nejaké rukavice, keď išiel na spáchanie vraždy. Marček odpovedal tak, že jeho výpoveď nepochybne zarazila aj samotného vyšetrovateľa.





V odpovedi mal uviesť skutočnosť, ktorá naznačuje, že polícii rukavice použité pri vražde ako dôležitá stopa zrejme ušli.





Marček to mal okomentovať približne takto: "Mal som na rukách rukavice. Tie rukavice sú v priehradke v tom aute pred spolujazdcom. Zdá sa mi, že zaistené neboli a ostali v tom aute. Boli to taktické rukavice, také pevnejšie, odolné proti poškodeniu, prepichnutiu. Nie sú to také, ktoré chránia pred mrazom. Značku rukavíc neviem, Sú v Insignii." (Opel Insignia čiernej farby je Marčekovo auto, pozn. red)

Rukavice zrejme po výsluchu zaistili

Marček sa vo výpovedi rukaviciam, ktoré použil pri vražde Jána a Martiny, na výsluchu ešte vracia. Dozorového prokurátora totiž Marčekom použité špeciálne rukavice zaujímajú aj v ďalších súvislostiach. Konkrétne, či rukavice používal aj inokedy ako v okamihu streľby na obete.





Marček mal na otázku prokurátora odpovedať približne takto: "Zdá sa mi, že som ich mal aj pri skúšaní zbrane. Pri žiadnom inom skutku tieto rukavice použité neboli."





Je pravdepodobné, že rukavice polícia po Marčekovom výsluchu dodatočne zaistila. Ak nesú stopy povýstrelových spalín, vyšetrovateľ ich spojí s miestom činu a pokúsi sa ich spojiť aj so samotným vrahom. Či ich Marček použil tak, ako tvrdí polícii počas výsluchu zo dňa 11. apríla 2019, preukáže expertízne skúmanie.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

