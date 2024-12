Polícia pátra po majiteľovi psa, ktorý pohrýzol maloletého chlapca

Keď páchateľ so psom obchádzali muža s dieťaťom na rukách, pes vyskočil na poškodeného, pohrýzol maloletého chlapca do lýtka a poškodeného do ukazováka pravej ruky. Páchateľ následne svojho psa odtiahol a pokračoval v chôdzi. Majiteľom psa je muž vo veku 35 až 50 rokov, s výškou približne 185 centimetrov, primeranej postavy, čierne krátke vlasy.