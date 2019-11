Polícia pátra po fanúšikovi, ktorý v etape Tour de France zaútočil na „žltého“ Thomasa

PAU 27. júla (WebNoviny.sk) - Britský cyklista Geraint Thomas vo farbách tímu Sky je lídrom 105. ročníka Tour de France a má najlepšiu východiskovú etapu v boji o žltý dres pred záverečnými troma etapami.

>>> <<<

Polícia pátra po fanúšikovi

Prvý muž celkového poradia sa však nevyhol nepríjemnému incidentu, keď ho v záverečnom stúpaní do cieľa atakoval jeden z fanúšikov. Portál Wales Online informoval o tom, že po neprispôsobivom divákovi už pátra francúzska polícia.



Inkriminovaný moment zachytila aj fotografia, ktorá sa ihneď začala šíriť sociálnymi sieťami. Na nej je jasne vidieť, ako sa muž v drese francúzskeho družstva Ag2r La Mondiale načahuje po Thomasovi a snaží sa ho zasiahnuť do pravej ruky.

Diváka nazval idiotom

Majiteľ žltého dresu sa vtedy práve blížil do cieľa 17. etapy na Col du Portet, kde finišoval ako tretí a o päť sekúnd zvýšil náskok pred druhým Tomom Dumoulinom.

"Cítil som to, nebolo to ako chytenie za ruku, ale skôr ako úder. Išiel som dosť rýchlo a vyhodilo ma to z ideálnej jazdnej dráhy. Bol som trochu v šoku, ale všetko dopadlo v poriadku. Ľahko som sa mohol ocitnúť na zemi a stratiť čas. Určite by som tak nezvýšil svoj náskok. Všetci chceme iba jazdiť na bicykloch a byť v bezpečí," povedal pre Wales Online Thomas. Diváka nazval idiotom.

Tím Sky sa od začiatku Tour de France pasuje s nepriazňou fanúšikov popri cestách. Terčom ich kritiky je predovšetkým Chris Froome, ale problémy sa tentoraz nevyhli ani rodákovi z Walesu, čo rozhorčilo aj športového riaditeľa britského zoskupenia. "Ak spadnete a zlomíte si kľúčnu kosť, môže to byť pre vás koniec v pretekoch. To všetko len preto, že vás niekto nemá rád," hneval sa Nicolas Portal.

Viac o téme Tour de France 2018

















Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !