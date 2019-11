Polícia na Cypre prehľadáva jazero v opustenej bani, pátra po ostatkoch obetí sériového vraha

NIKÓZIA 27. apríla (WebNoviny.sk) - Polícia na Cypre prehľadáva jazero v opustenej medenej bani, pričom pátra po kufroch s ostatkami niektorých obetí vojenského dôstojníka, ktorý sa priznal k zabitiu siedmych žien a dievčat zo zahraničia.

Agentúre The Associated Press to povedal nemenovaný policajný predstaviteľ. Ako uviedol, kamery na diaľkové ovládanie lokalizovali v jazere jeden kufor.

Spomínaný predstaviteľ si prial zostať v anonymite, pretože nemal povolenie zverejňovať podrobnosti o aktívnom vyšetrovaní.

Podozrivého 35-ročného kapitána cyperskej Národnej gardy zadržali minulý týždeň po tom, ako po náleze tela Filipínky v opustenej banskej šachte začalo rozsiahlejšie vyšetrovanie. Muž sa priznal, že telá niektorých svojich obetí skryl do kufrov. Súd v sobotu pre podozrivého predĺžil väzbu o osem dní.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !