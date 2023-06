Policajti zažili naháňačku ako z akčného filmu, vodič Range Roveru jazdil aj v protismere (video)

10.12.2022 (Webnoviny.sk) - Policajti trenčianskej Pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) a Obvodného oddelenia Púchov počas nočnej služby zažili naháňačku ako z akčného filmu.

Nemecká poznávacia značka

Prenasledovali Range Rover, ktorého vodič po spáchaní dopravného priestupku ignoroval pokyn púchovských policajtov na zastavenie. Zadržali ho aj v Česku, v aute viezol nelegálnych migrantov. Trenčianska krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

„Vodič na znamenie na zastavenie nereagoval a preto ho policajti začali prenasledovať. Po krátkom čase sa k nim pridali policajti PMJ, ktorí hliadkovali v obci Lúky," píše polícia. Range Rover s nemeckou štátnou poznávacou značkou prenasledovali až do Českej republiky.

Policajti PMJ požiadali o pomoc českých kolegov a prostredníctvom linky 112 sa spojili s českým operačným strediskom.

Zázrakom sa nikomu nič nestalo

Na základe toho sa k prenasledovaniu pridalo viacero hliadok českej polície. Vodič Rang Roveru však stále unikal a opakované výzvy na zastavenie ignoroval. Jeho jazda bola veľmi nebezpečná, jazdil na červenú, miestami v protismere a agresívne rýchlo. „Zázrakom sa nikomu nič nestalo," dodáva polícia.

Českí policajti sa taktiež pokúsili vozidlo zastaviť zátarasou služobnými vozidlami. Tie však vodič riskantnou jazdou obišiel a unikal ďalej. V obci Bratřejov policajti použili zastavovací pás a tento bezohľadnú jazdu vodiča ukončil. Policajti PMJ zadržali posádku unikajúceho vozidla a následne si ich prevzali českí policajti. V aute sa nachádzalo osem migrantov zo Sýrie a vodič.

„Vďaka perfektnej a profesionálnej spolupráci polície oboch krajín sa toto prenasledovanie skončilo úspešne. Vec si následne prevzala česká polícia k ďalšiemu služobnému postupu," píše na sociálnej sieti trenčianska polícia.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.