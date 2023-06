Policajti pomohli 75-ročnej žene, ktorej psa napadli dva voľne behajúce buldogy (foto)

5.1.2020 (Webnoviny.sk) - Policajti pomohli 75-ročnej žene, ktorej psa napadli dva voľne behajúce psy plemena Americký buldog. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Martina Kredatusová, oba útočiace psy boli pri služobnom zákroku usmrtené. Žena zranenia neutrpela.

„75-ročná pani venčila svojho psíka medzi Hrnčiarovcami nad Parnou a mestom Trnava. Jej psíka napadli dva voľne behajúce psy plemena Americký bandog. Po príchode na miesto policajti videli, ako opakovane útočia na jej menšieho psa. Ich pozornosť sa následne otočila voči policajtom. Na odvrátenie útoku použili policajti najprv pušku s plastovými projektilmi, čo však na rozzúrených psov nestačilo. Ich besnenie ukončili až výstrely z Glockov,“ priblížila Kredatusová.

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz