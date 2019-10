Policajti, ktorí po naháňačke kopali do postrelenej ženy, si na konečný rozsudok ešte počkajú

TRNAVA 2. apríla (WebNoviny.sk) – Krajský súd v Trnave mal dnes rozhodnúť v prípade trojice dnes už bývalých policajtov, ktorí po dramatickej naháňačke dokopali mladú ženu.

Okresný súd v Trnave ich pred rokom za zneužitie právomoci verejného činiteľa potrestal podmienečnými trestami odňatia slobody, všetci traja sa odvolali. Pre neospravedlnenú neúčasť obhajcu dvoch obvinených musel súd utorkové verejné zasadnutie odročiť s tým, že na ďalšie zabezpečí aj náhradného obhajcu.

Žena bola postrelená

Príslušníci Pohotovostnej motorizovanej jednotky v Trnave ešte v auguste 2016 naháňali na ceste z Trnavy smerom na Piešťany osobné auto, ktoré šoférovala mladá žena. Vodička na ich pokyn najskôr zastavila, potom na jedného z policajtov namierila auto a vzápätí dupla na plyn.

Policajti ju prenasledovali až do Maduníc, pričom strieľali do vzduchu aj na vozidlo. Keď vtedy 21-ročná vodička Michaela so strelným poranením hrudníka vystúpila s rukami nad hlavou, tak ju traja policajti kopali do nôh, chrbta aj hlavy. Pôvodne sa všetci traja policajti priznali a s prokurátorom sa dohodli na vine a podmienečnom treste, generálny prokurátor však dohodu zrušil. Obvinená z útoku na verejného činiteľa bola aj Michaela, s prokurátorom sa dohodla na trojročnej podmienke.

Dvaja napriek videu vinu popreli

Ku kopancom do mladej ženy, ktorá po zastavení z auta vyšla s rukami nad hlavou, navyše so strelným poranením hrudníka, sa na hlavnom pojednávaní priznal len jeden z expolicajtov, ktorý svoje konanie aj oľutoval.

Ďalší dvaja napriek dôkazom na videu svoju vinu popreli a odmietli na súde vypovedať. Okresný súd v Trnave ich odsúdil pred rokom na podmienečné tresty odňatia slobody, rozsudok však zatiaľ nie je právoplatný.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !