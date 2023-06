Policajný prezident Štefan Hamran hovorí o bezpečnostných opatreniach polície počas protestných zhromaždení, ktoré sú plánované na 17. novembra 2021

Keď už chcete protestovať, aspoň dodržiavajte opatrenia, vyzývajú Smer a Republiku hygienici.

V nemocniciach prudko stúpa počet pacientov s covidom, pribúda pozitívne testovaných aj mŕtvych. Opozičné strany Smer a Republika chcú aj napriek tomu v hlavnom meste organizovať protivládne demonštrácie.

Protesty by sa mali konať podobne ako minulý rok 17. novembra. Vlani vyšlo do ulíc v Bratislave viac ako 10-tisíc ľudí, protesty pritom boli zakázané, keďže v celom štáte platil núdzový stav.

Smer nebude to štandardný protest

„Nebude to štandardný protest, keďže v ten deň máme aj snem. Na záver snemu vyjdeme k soche Alexandra Dubčeka, položíme veniec a povieme pár slov,“ hovorí podpredseda Smeru Erik Kaliňák.

Najväčší sa zrejme uskutoční na Šafárikovom námestí. Ľudí naň zvoláva hnutie Republika. „Po zmarenom referende zostala už len ulica, ktorá sa nesmie dať umlčať ani znechutiť aroganciou moci,“ burcujú odídenci od Kotlebu na Facebooku.

Hamran o bezpečnostných opatreniach počas zhromaždení 17. novembra 2021

Protesty vs. hromadné podujatia

Bratislava je dnes červeným okresom a nachádza sa v 1. stupni ohrozenia. V praxi to znamená, že podľa covid automatu v meste platia viaceré obmedzenia. Okrem iného sú v červenom okrese významne limitované všetky hromadné podujatia.





V režime OTP tu na hromadnom podujatí môže byť maximálne 150 ľudí. Kompletne zaočkovaných môže prísť ľubovoľné množstvo, no organizátor podujatia je povinný predložiť zoznam všetkých účastníkov.

Nič z toho sa však netýka Smeru ani Republiky. Hygienici totiž demonštrácie nepovažujú za hromadné podujatia. Odvolávajú sa pri tom na slovenskú ústavu, ktorá ľuďom garantuje právo zhromažďovať sa. Ak sa teda na Šafárikovom námestí zíde hoci aj 10 000 ľudí, hygienici nemôžu robiť nič.

Hygienici nemôžu zakázať demonštrácie ani manifestácie, je však v ich kompetencii zakázať alebo obmedziť organizáciu kultúrnych podujatí.





Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, že ak na protestoch bude prebiehať organizovaný kultúry program, situácia sa zmení.

Nočný primátor Bratislavy Martin Královič odporúča, aby sa obyvatelia v stredu popoludní a večer vyhýbali centru mesta.





Epidemiologička Zuzana Krištúfková radí, aby mali protestujúci prekryté dýchacie cesty aj pri pobyte vonku. „Vírus je vo vzduchu. Keď máme prekryté dýchacie cesty, zabránime infikovaniu,“ povedala epidemiologička.





Bezpečnostné zložky zároveň odporúčajú jedincom, ktorí sa zhromaždení nechcú zúčastniť, aby sa v stredu v poobedňajších a večerných hodinách v Bratislave vyhli lokalitám ako Bratislavský hrad, Národná rada SR, Prezidentský palác alebo Námestie slobody, aby nekomplikovali prípadný policajný zásah.

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.