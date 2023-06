Policajného funkcionára Norberta P., ktorého zatkli spolu s Kováčikom, zbavili riadiacej funkcie

25.10.2020 (Webnoviny.sk) - Obvineného policajného funkcionára Norberta P. už zbavili jeho riadiacej funkcie. „Nadriadený s personálnou právomocou policajta neodkladne zrušil jeho dočasné poverenie výkonom riadiacej funkcie. Toto rozhodnutie mu bolo zákonným spôsobom už oznámené," uviedol v nedeľu policajný prezident Peter Kovařík vo vyhlásení, ktoré agentúre SITA poskytol hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.

Obvinený chce spolupracovať

Dodal, že ďalší postup bude pokračovať v súlade so zákonom o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru.

Kovařík privítal vyhlásenie obvineného o jeho snahe spolupracovať s políciou. Zdôraznil, že v polícii bude presadzovať také pravidlá, ktoré podobným nežiaducim javom v polícii v budúcnosti zabránia.

"Tí, ktorí sa nestotožnili s našim heslom Pomáhať a chrániť, nemajú v Policajnom zbore čo hľadať," vyhlásil na záver Kovařík.

Norberta P. zadržali tento týždeň spolu so špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom.

Návrh na vzatie do väzby

Oboch obvinili zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu zneužitia právomoci verejného činiteľa v súbehu s prečinom ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti a z pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku v súbehu s prečinom ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry už podal návrh na ich vzatie do väzby. O väzbe bude rozhodovať Špecializovaný trestný súd, zatiaľ nie je známe kedy.

