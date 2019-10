Poliaci, ktorí sa pretekali pri Dolnom Kubíne na luxusných autách, skončili vo väzbe

BRATISLAVA 10. októbra (WebNoviny.sk) - Všetci traja poľskí vodiči, ktorí pretekaním na luxusných autách spôsobili na Orave smrteľnú nehodu, sú už vo väzbe. Ako ďalej informoval Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) v relácií Rádiožurnál Rádia Slovensko, rozhodol o tom Krajský súd v Žiline.

Zrušil tak rozhodnutie Okresného súdu v Dolnom Kubíne, ktorý pôvodne vzal do väzby len jedného z trojice vodičov a dvoch ponechal na slobode. "Krajský súd v Žiline na verejnom zasadnutí rozhodol o sťažnostiach prokurátora proti uzneseniam o nevzatí obvinených do väzby, zrušil uznesenie Okresného súdu Dolný Kubín a rozhodol o vzatí oboch obvinených do väzby, nakoľko existuje dôvodná obava, že budú pokračovať v trestnej činnosti," uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Žiline Lenka Belavá.

RTVS pripomína, že pri Poliakoch nedbalostný dopravných priestupkov medzičasom prekvalifikovali na úmyselnú formu všeobecného ohrozenia. Trojici teda hrozia vyššie tresty. "Z troch obvinených aktuálne právna kvalifikácia opodstatňuje eventuálny trest v rozmedzí 10 až 15 rokov, u tretieho obvineného v rozmedzí 15 až 20 rokov," povedal prokurátor Okresnej prokuratúry v Žiline Andrej Fíbik. Jedného z troch Poliakov, vodiča, ktorý pri predbiehaní čelne narazil do Škody Fabia, vzal súd do väzby už vo štvrtok. Vodič Fabie zraneniam podľahol, zranili sa aj jeho spolujazdci," dodáva RTVS.

