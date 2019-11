Polášek s Dodigom nemusia uhrať nič, no môžu Turnaj majstrov aj vyhrať, hovorí Mertiňák

6.11.2019 (Webnoviny.sk) - Skúsenosti a vynikajúca súhra na dvorci sú podľa bývalého slovenského daviscupového reprezentanta Michala Mertiňáka hlavné dôvody úspešného ťaženia slovensko-chorvátskej dvojice Filip Polášek, Ivan Dodig. Hoci spolu začali nastupovať len pred začiatkom trávnatej časti sezóny, dokázali si vybojovať miestenku na záverečný Turnaj majstrov v Londýne.

Vzájomná súhra na kurte

Potenciál ukázali v londýnskom All England Clube a o mesiac neskôr dosiahli prvý veľký titul v podobe triumfu na podujatí ATP Masters v Cincinnati.

"Filipa som od začiatku sezóny nejako podrobne nesledoval. Vedel som, že hral nejaké challengerové turnaje, ale potom s Dodigom postúpili do semifinále Wimbledonu, čo bol obrovský úspech. Následne vyhrali turnaj v Cincinnati. Videl som tri alebo štyri ich zápasy a hrali skutočne vynikajúco. Bryanovcom nedali šancu, vynikajúco sa dopĺňali a hrali prakticky bezchybne. Potom boli favoritmi aj na ďalších podujatiach, vyhrali v Pekingu a prakticky v priebehu piatich mesiacov sa kvalifikovali na Turnaj majstrov. To som predtým u nikoho iného nevidel," skonštatoval pre agentúru SITA Michal Mertiňák.





V prípade deblových párov je alfou a omegou vzájomná súhra na kurte. Podľa Mertiňáka je v prípade spomenutého dua na vysokej úrovni a hráči sa výborne dopĺňajú.





"Obaja sú skúsení tenisti, ktorí majú cez 30 rokov. Filip je výborný na sieti, má kvalitné voleje a nebojí sa tam riskovať a prebiehať. Ivan je tiež výborný hráč. Už pred pár rokmi bol v najlepšej desiatke a dobre hrá od základnej čiary. Majú to dobre rozdelené a práve v tom je základ ich dobrých výsledkov," zhodnotil rodák z Považskej Bystrice.

Zápasy budú o pár loptičkách

Turnaj majstrov v Londýne sľubuje veľmi vyrovnané súboje štvorhry a vyhrať môže každý z ôsmich párov. Aj preto si Mertiňák netrúfol odhadnúť umiestnenie dvojice Polášek, Dodig.





"Je to veľmi ťažké tipovať. Nemusia nič uhrať, ale pokojne to môžu aj celé vyhrať. Zápasy budú o pár loptičkách, o tom, kto premení nejaké dôležité brejkbaly. Navyše, je to jediný turnaj, kde na ceste za víťazstvom môžete aj prehrať," uviedol súčasný tréner Viktórie Kužmovej.





Tréner Filipa Poláška Erik Csarnakovics sa v pondelok vyjadril, že slovenský tenista by v budúcej sezóne mohol zaútočiť na post svetovej jednotky. Michal Mertiňák má na to podobný názor.





"Momentálne je to viac vyrovnané ako v predošlých rokoch, keď Bryanovci hrali výborne a mali 12-tisíc bodov. Teraz môže hocijaký pár vyhrať turnaj a môže byť číslom jeden. Filip sa za päť mesiacov dostal do Top 10, takže by som ho pokojne videl aj na najvyššej priečke," dodal Mertiňák v rozhovore pre SITA.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !