Pokus o vyslobodenie uviaznutej lode v Suezskom prieplave zlyhal, pomôžu ďalšie ťažné člny

28.3.2021 (Webnoviny.sk) - Pokus o vyslobodenie kontajnerovej lode Ever Given, ktorá uviazla v Suezskom prieplave, v sobotu nevyšiel. V nedeľu sa k úsiliu o ukončenie kritickej situácie pripoja dva ťažné člny. Zástupca správy Suezského prieplavu uviedol, že v závislosti od prílivových vĺn sa počas dňa uskutočnia dva pokusy o uvoľnenie lode.

Loď MV Ever Given plaviaca sa pod panamskou vlajkou, ktorá smerovala z Ázie do Rotterdamu, uviazla v Suezskom prieplave v utorok. Podľa údajov časopisu Lloyds List, ktorý sa venuje nákladnej preprave, incident bráni transportu tovarov za 9,6 miliardy dolárov denne.

Loď Ever Given, ktorej prevádzkovateľom je taiwanská spoločnosť Evergreen Marine, má veľkosť štyroch futbalových ihrísk. Podľa Lloyds List čaká pred vstupom do Suezského prieplavu z oboch strán viac ako 160 lodí.

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

