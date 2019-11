Pokroky Taiwanu v oblasti digitálnej zdravotnej starostlivosti

TAIWAN 1. mája (WebNoviny.sk) -

Tento rok si pripomíname 24. výročie implementácie všeobecného zdravotného poistenia na Taiwane. Taiwanské Národné zdravotné poistenie (NHI) pokrýva celé spektrum základných a vysokokvalitných zdravotníckych služieb, od prevencie a liečby až po rehabilitáciu a paliatívnu starostlivosť.

V šesťdesiatych rokoch minulého storočia začal progresívny zdravotnícky sektor na Taiwane proces začleňovania pracovníkov, poľnohospodárov a štátnych zamestnancov do systému zdravotného poistenia. Tento systém je v súčasnosti považovaný za jeden z najlepších na svete. NHI sa v roku 2017 umiestnil na 14. mieste v indexe globálneho prístupu k zdravotnej starostlivosti, ktorý zostavil portál The Economist, pričom v roku 2018 skončil v indexe efektívnosti zdravotnej starostlivosti zostavenom Bloomberg Finance na 9. mieste.

Úspech taiwanského NHI možno pripísať niekoľkým kľúčovým faktorom. Po prvé, prijal sa model, v rámci ktorého je úhrada poistného percentuálne rozdelená medzi jednotlivcov, zamestnávateľov a vládu. Poistné z dodatočných príjmov sa taktiež účtuje na základe výšky príjmov poistenca. Druhým faktorom je kontrola výdavkov na zdravotnú starostlivosť prostredníctvom rozpočtového platobného systému, ktorý stanovuje strop výdavkov na zdravotnú starostlivosť hradených verejnými financiami. V rámci tohto stropu predstavovali náklady na zdravotnú starostlivosť na Taiwane v roku 2017 len 6,4 % HDP, čo je menší podiel ako priemer v krajinách OECD. Administratívne náklady na NHI predstavovali v rovnakom roku menej ako 1 % jeho celkového rozpočtu a miera spokojnosti verejnosti bola na úrovni 86 %. Tretím faktorom je vysoká kvalita zdravotnej starostlivosti a podpora ďalšieho zlepšovania zdravotníckych štandardov, ktoré sú výsledkom integrovaných preventívnych zdravotníckych služieb a platieb za výkonnostné programy. Po štvrté, v rámci cieľa znížiť nerovnosť v oblasti zdravia sa poskytujú dotácie na poistné pre znevýhodnené skupiny, ako sú domácnosti s nízkym príjmom a nezamestnaní.

Poskytovanie preventívnej a primárnej zdravotnej starostlivosti je nákladovo najefektívnejším prístupom k dosiahnutiu všeobecne dostupnej zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva a sociálnej starostlivosti Taiwanu vyvinulo nástroje využívajúce umelú inteligenciu a cloudové služby na prístup k rozsiahlym databázam, ktoré vznikli za posledných 24 rokov. Systém MediCloud bol napríklad spustený s cieľom umožniť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti prístup k zdravotným záznamom pacientov v systéme NHI. Lekári a lekárnici navyše môžu prostredníctvom systému PharmaCloud získať informácie o liekoch na predpis. V súčasnosti môžu poskytovatelia primárnej starostlivosti na Taiwane dostať prostredníctvom digitálnych cloudových nástrojov aj výsledky testov, vrátane CT, MRI, ultrazvukov, gastroskopií, kolonoskopií a röntgenových snímok zo sekundárnych a terciárnych inštitúcií, ako aj informácie o predpísaných liekoch.

Tieto digitálne zdravotnícke technológie zlepšili zdravotnú starostlivosť v mnohých ohľadoch. Zlepšili kvalitu zdravotnej starostlivosti a znížili finančné náklady a časovú náročnosť. Taktiež znížili potenciálne riziká vyplývajúce z opakovaných vyšetrení. Aplikované systémy sa zameriavajú na pacienta, čo znamená, že sa pri ich vzniku rešpektovali komplexné potreby a očakávania pacientov a komunít, pričom pomáhajú realizovať aj koncepciu dobrých nemocníc v okolí a dobrých lekárov v susedstve.

Taiwan zistil, ako využiť svoje konkurenčné výhody v informačných technológiách a medicíne na poskytovanie lepšej starostlivosti a zlepšenie zdravia celej populácie. Taiwan takisto v reakcii na ciele Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktoré stanovila Health Workforce 2030, poskytol tisícom ľudí, či už z Taiwanu alebo iných krajín, štipendiá na vzdelávacie programy a vysokoškolské vzdelávanie v oblastiach, ako je napríklad medicína, ošetrovateľstvo, stomatológia, administratíva v zdravotníctve a verejné zdravie.

V čase, keď dosiahnutie všeobecne dostupnej zdravotnej starostlivosti nebolo nikdy naliehavejšie a dôležitejšie, sa Taiwan aktívne snažil podeliť o svoje prvotriedne skúsenosti v oblasti reformy zdravotníctva. Z dôvodu politických prekážok, sa Taiwan bohužiaľ už nemôže zúčastňovať a zapájať v rozhodovacom orgáne WHO, Svetovom zdravotníckom zhromaždení. V posledných dvoch rokoch WHO odoprela taiwanským delegátom, ktorí zastupujú 23 miliónov občanov demokratickej a mierumilovnej krajiny, prístup k tomuto zhromaždeniu. Taiwan je však aj naďalej odhodlaný posilniť regionálnu a globálnu spoluprácu v oblasti zdravia, podeliť sa o svoje skúsenosti a kapacity v oblasti reformy zdravotníctva s krajinami v núdzi a do roku 2030 zabezpečiť, aby sa všeobecne dostupná zdravotná starostlivosť stala skutočnosťou.

V tejto súvislosti vyzývame WHO, aby priaznivo reagovala na rozsiahle výzvy na začlenenie Taiwanu do Svetového zdravotníckeho zhromaždenia a súvisiacich technických stretnutí, mechanizmov a aktivít. WHO by sa mala riadiť vlastnými zásadami inkluzívnosti a celosvetovej účasti. Taiwan je hodnotný a spoľahlivý partner, ktorý môže krajinám na celom svete pomôcť dosiahnuť významný cieľ všeobecne dostupnej zdravotnej starostlivosti do roku 2030.

