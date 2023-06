Pokračovanie Bročku môže byť pre Trnavu fatálne, vymeniť ho chce advokát Galbavý

Podľa Galbavého by ďalšie štyri roky Bročku na radnici mohli byť pre mesto fatálne. „Keď si uvedomíme, že už dnes vyhnal dane na maximum, zaťažil mesto úvermi v značenej výške, neviem si dosť dobre predstaviť, čo by robil tie ďalšie štyri roky, kam by sa to mohlo ešte posunúť,“ narážal na zvýšené sadzby miestnych daní a nedávno schválený deväťmiliónový úverový rámec, ktorý schválili mestskí poslanci.