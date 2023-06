Pokoj pri pobreží južného Francúzska prilákal veľryby, ktoré sa inak držia ďalej od brehu

12.4.2020 (Webnoviny.sk) - Francúzskej pobrežnej stráži sa podarilo natočiť dvojicu veľrýb, ako pláva popri južnom pobreží krajiny. Podľa predstaviteľa Národného parku Calanques Didiera Reaulta, je "veľmi, veľmi vzácne", že sa vráskavec myšok (Balaenoptera physalus) v tejto oblasti pohybuje tak blízko pri pobreží. Väčšinou sa zdržiavajú v hlbšej vode a ďalej od brehu.

Tvrdí, že ich tam zrejme prilákal pokoj, ktorý nastal po obmedzeniach týkajúcich sa šírenia nového koronavírusu."Absencia ľudskej aktivity znamená, že veľryby sú oveľa pokojnejšie a istejšie, že opäť nájdu svoje obľúbené miesta, ktoré opustili pre vodnú dopravu," vyjadril sa Reault pre agentúru AP.

Menovaný vráskavec môže dosiahnuť hmotnosť až 70 ton a dĺžku 20 metrov. Reault vyhlásil, že ľudia by mali po skončení pandémie koronavírusu viac rešpektovať zvieratá a biodiverzitu.

"Nemôžeme sa uspokojiť s 30-sekundovým videom. Ak chceme aj naďalej takto pozorovať prírodu, musíme na naučiť, ako ju rešpektovať," vyjadril sa.

