Pojem občan Európskej únie pozná drvivá väčšina Európanov, Slováci nie sú výnimkou

12.7.2020 (Webnoviny.sk) - Pojem občan Európskej únie (EÚ) pozná 95 percent Slovákov. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Eurobarometra, ktorý bol realizovaný metódou telefonických rozhovorov na vzorke 25 563 respondentov.

Slovenskí respondenti poznajú najmä právo podať sťažnosť inštitúciám EÚ, právo na pobyt v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ či právo na rovnaké zaobchádzanie, aké majú štátni príslušníci daného členského štátu.

Najvyššia úroveň informovanosti

Z nového prieskumu Eurobarometra o občianstve EÚ a demokracii, ktorý tento týždeň zverejnila Európska komisia (EK), vyplýva, že veľká väčšina Európanov (91 percent) pozná pojem „občan Európskej únie“.

Ide o najvyššiu úroveň informovanosti od roku 2007. To, že tento pojem poznajú, uviedlo aj 95 percent Slovákov.

Slovenskí respondenti poznajú najmä právo podať sťažnosť inštitúciám EÚ (90 percent), právo na pobyt v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ (86 percent), a pokiaľ sú v inom členskom štáte, právo na rovnaké zaobchádzanie, aké majú štátni príslušníci daného členského štátu pozná 83 percent Slovákov.

Voľný pohyb je prínosom

Na otázky o voľnom pohybe 84 percent slovenských respondentov vyjadrilo názor, že predstavuje pre hospodárstvo ich krajiny celkový prínos.

Prieskum obsahoval aj otázky týkajúce sa volebných práv občanov EÚ. Len niečo viac ako sedem respondentov z desiatich Európanov (71 percent) a 73 percent Slovákov vie, že európsky občan žijúci v inej krajine EÚ, než z ktorej pochádza, má právo voliť alebo byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP).

Na otázku, pokiaľ ide o voľby do EP v roku 2019, sa veľká väčšina respondentov vyjadrila, že ak by mali lepšie informácie o voľbách vo všeobecnosti a o konkrétnom vplyve EÚ na každodenný život, viac by ich to motivovalo zúčastniť sa na voľbách.

