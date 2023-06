Pojednávanie s exšéfom Matice slovenskej Markušom pokračuje, vec by sa už mala ukončiť

18.3.2023 (SITA.sk) - Na Okresnom súde Bratislava III by v stredu 22. marca malo pokračovať pojednávanie s bývalým predsedom Matice slovenskej Jozefom Markušom stíhaným pre trestný čin porušenia povinností pri správe cudzieho majetku. Ako ešte v decembri 2022 povedal predseda senátu Karol Posluch, predpokladá, že vec by na nasledujúcom marcovom pojednávaní mohla byť ukončená.

Súd obžalovaného už raz, konkrétne v decembri 2016, uznal za vinného a uložil mu trest jeden rok väzenia s podmienečným odkladom na dva roky. Odvolací Krajský súd v Bratislave však v septembri 2017 na neverejnom zasadnutí zrušil pôvodný verdikt okresného súdu a vec mu vrátil na opätovné prejednanie.

Trestné oznámenie na Jozefa Markuša podalo vedenie Matice slovenskej na čele s Mariánom Tkáčom v roku 2011. Jozefovi Markušovi kládli za vinu uznanie dlhu dcérskej spoločnosti Matice slovenskej – Matičného fondu. Zmluvu o prevzatí dlhu viac ako 202-tisíc eur Jozef Markuš podpísal v roku 2007. Dlh bol splatený v dvoch splátkach zo ziskov tlačiarenskej spoločnosti Neografia, v ktorej mala Matica 80-percentný podiel. Sudca prvostupňového súdu v decembri 2016 pri vynesení rozsudku zdôraznil, že zmluva bola pre Maticu nevýhodná a nepochybne jej bola spôsobená škoda. Nešlo o nevydarenú finančnú operáciu, ale zmluva sa dá chápať ako dar tretej osobe, uviedol sudca. Výšku trestu odôvodnil aj tým, že si nemyslí, že išlo o úmyselné konanie.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?