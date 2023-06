Pohonné látky môžu mierne zdražieť, očakáva analytička

Ceny benzínov a nafty na slovenských čerpacích staniciach počas druhého tohtoročného týždňa vzrástli. Tak, ako očakávali analytici.

Tí očakávajú, že mierne zdražovanie by mohlo pokračovať aj počas nasledujúceho týždňa.

“Vzhľadom na aktuálny rast cien na ropnom trhu očakávame, že ceny benzínu na našich pumpách môžu v nasledujúcom týždni stagnovať, prípadne sa ešte mierne zvýšiť,“ povedala pre agentúru SITA analytička Poštovej banky Jana Glasová.

Lacnejšie ako vlani

Cena 95-oktánového benzínu sa minulý týždeň (2. týždeň 2021) zvýšila o 1,6 % na úroveň 1,218 eura za liter. Cena 98-oktánového benzínu vzrástla o 1,4 % na 1,405 eura za liter. Nafta si minulý týždeň pripísala necelé percento k svojej hodnote na úroveň 1,076 eura za liter.





V medziročnom porovnaní sú však pohonné látky stále výrazne lacnejšie. Konkrétne benzín o 7 až 9 % a nafta až o 14 %. „Je to dôsledkom pandémie, s ktorou súvisí prepad dopytu po rope, čo stlačilo jej ceny počas tohto roka smerom nadol,“ doplnila Glasová.

Ceny ropy Brent na svetovom trhu už niekoľko týždňov po sebe rastú. V čase medzi sviatkami síce viac-menej stagnovali, ale po Novom roku sa opäť vybrali výraznejšie smerom nahor. Minulý týždeň atakovali už aj hranicu 57 amerických dolárov za barel, čo bola najvyššia úroveň od začiatku minulého roka. Tento týždeň však ropa Brent mierne poklesla a hýbala sa v rozpätí 55 až 56 dolárov za barel.

Koronavírus a ropa Brent

Pod rastúce ceny čierneho zlata sa v ostatných týždňoch podľa analytičky podpisuje hlavne očkovanie proti koronavírusu v jednotlivých krajinách. Pozitívne na trhy pôsobia aj informácie o schvaľovaní ďalších vakcín od iných výrobcov, čo by mohlo urýchliť očkovanie populácie. „To by znamenalo “víťazstvo nad koronou“ a náš život by sa mohol opäť vrátiť do normálu. Opäť by ožil cestovný ruch, ľudia by začali viac cestovať či už súkromne alebo pracovne, a tým pádom by rástol aj dopyt po rope,“ myslí si Glasová.

Okrem toho sú podľa nej ceny ropy aktuálne podporované aj vyhlásením Saudskej Arábie, ktorá prisľúbila, že bude ešte výraznejšie obmedzovať svoju ťažbu. „A smerom nahor tlačí ropu aj nástup Joea Bidena do funkcie US prezidenta, keďže investori od neho očakávajú väčšiu fiškálnu pomoc ekonomike. Negatívne však na ropný trh pôsobí stále rastúci počet infikovaných vo svete, prudký rast nových prípadov v Číne či nové mutácie koronavírusu, ktoré sa šíria po svete,“ konštatovala Glasová.

