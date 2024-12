Pohľad na Kaliňáka alebo Fica s putami na rukách preferenciami Smeru-SD neotrasie

25.4.2022 (Webnoviny.sk) - Predstavitelia opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) od svojho odchodu do opozície vykresľujú túto vládnu koalíciu ako fašistov, diktátorov, ako totalitný režim likvidujúci nielen demokraciu a opozičné strany, ale aj konkrétnych ľudí, a to či už fyzicky, alebo vykonštruovanými súdnymi procesmi.

Nový nedemokratický režim

Volič Smeru-SD je touto každodennou propagandou dostatočne indoktrinovaný, takže špičky Smeru-SD za mrežami sú preňho len potvrdením, že sa v tomto štáte deje niečo nekalé, že je tu nastoľovaný nový nedemokratický režim, proti ktorému je potrebné sa postaviť.

Pohľad na exministra vnútra Roberta Kaliňáka alebo bývalého premiéra Roberta Fica s putami na rukách preto neotrasie preferenciami Smeru-SD, skôr naopak, posilní presvedčenie voliča, že táto vláda likviduje posledné zostatky demokracie, ktoré tu oni tých celých dvanásť rokov tak intenzívne budovali.

Hypotéza v rovine sci-fi

Pre agentúru SITA to uviedol politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Preferencie strany by to mohlo podľa jeho slov ovplyvniť, keby sa Fico na základe odsudzujúceho rozsudku príslušného súdu dostal skutočne do väzenia. „Ale vzhľadom na podmienky, ktoré sú na Slovensku každému zjavné, je táto hypotéza v rovine sci-fi," myslí si Štefančík.

Líder druhej opozičnej strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini sa svojich exkolegov zo strany zastal a zdôraznil, že platí prezumpcia neviny.

Fico sa vyhne pobytu v cele

Politológ poukázal na to, že prezumpcia neviny platí aj bez toho, aby to musel líder Hlasu-SD zdôrazňovať. „Pellegrini je však so Smerom-SD úzko previazaný, je produktom politiky Fica, je jeho politické dieťa. A keďže sa kedysi s Pellegrinim tiež spájali nejaké kauzy (kúpa jeho bytu v Bratislave, či krabica od šampanského), je pochopiteľné, že bude držať strane, v ktorej kedysi bok po boku s Fico budoval svoju politickú kariéru," vysvetlil Štefančík.

Na otázku, či za tým badá Pellegriniho strach, že aj jemu môže Národná kriminálna agentúra (NAKA) zaklopať na dvere, politológ odpovedal, že nič iné za tým nemôže byť.





Odborník tiež predpokladá, že Fico sa nejakým spôsobom vyhne pobytu v zamrežovanej cele. „Možno mu pomôže niekto z vládnych poslancov, prípadne generálny prokurátor. Spolu s Kaliňákom budú síce stíhaní, ale vzhľadom na ich kontakty, dostatok zdrojov na kvalitných advokátov, ale aj informácií, ktorými by mohli vydierať niektorých ľudí, sa súdny proces buď bude naťahovať minimálne do volieb, prípadne sa nájde nejaká procesná chyba, na základe ktorej sa stíhanie oboch predstaviteľov Smeru-SD zastaví," predikuje Štefančík.

Prokurátor: Kauza okolo Fica a Kaliňáka má politický rozmer, zatiaľ však platí prezumpcia neviny

Kauza obvinených Roberta Kaliňáka a Roberta Fica má politický rozmer, keďže ide o politikov.

To prirodzene vyhovuje ich politickým oponentom, povedal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Matúš Harkabus po sobotňajšom rozhodnutí súdu o väzbe úre bývalého ministra vnútra.

Stále platí prezumcia neviny

„Ak sa tu hovorí o politickom účele trestného stíhania, tá kauza má politický rozmer, pretože, keď je stíhaný politik, či už koaličný alebo opozičný, tak to prirodzene vyhovuje jeho politickým oponentom. Ale ten politický rozmer nie je zapríčinený zo strany orgánov činných v trestnom konaní prokuratúry či polície.

To chcem veľmi jasne povedať. Tam sa ide prísne podľa dôkazov. Tým, že ide o citlivú vec, zvažuje sa každá jedna veta a každý jeden krok. Stále je však potrebné rozhodnutie o kolúznej väzbe obvineného Roberta Kaliňáka vnímať iba ako podozrenie a na všetkých obvinených v tej veci sa vzťahuje prezumpcia neviny," uviedol prokurátor.

„Všetky osoby, ktoré boli vypočuté boli vypočuté pred začatím trestného stíhania. Náš trestný proces je tak štrukturovaný, že momentálne musia prebehnúť znovu výsluchy týchto osôb," uviedol prokurátor s tým, že budú prebiehať aj iné vyšetrovacie úkony.

Fico môže skončiť vo väzbe

Podľa advokáta exministra Kaliňáka sa obvinenia zakladali na tlačovej konferencii a nahrávkach z poľovníckej chaty, čo prokurátor potvrdil. Ďalšie informácie však poskytnúť nechcel vzhľadom na štádium vyšetrovania.

„Nebudem to komentovať aj preto, lebo iste viete, že v tej istej veci bola podaná žiadosť do Národnej rady SR na vydanie súhlasu o väzobné stíhanie ďalšieho obvineného," podotkol.

