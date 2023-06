Podvodníci v klamstve o synovcovi získali 18-tisíc eur od dôchodkyne. 63-ročná žena bola presvedčená, že jej sa to nemôže stať

17.6.2023 (SITA.sk) - Podvodníci pripravili 63-ročnú Trnavčanku o 18-tisíc eur. Použili na to osvedčenú fintu, že jej volá akože synovec. To, že sa stala obeťou podvodu, zistila žena až vtedy, keď volala so skutočným synovcom.

O prípade informuje na sociálnej sieti trnavská krajská polícia, podľa ktorej všetko vyzeralo byť reálne a podvodníkovi 63-ročná žena uverila každé slovo.

Hoci žena videla policajné varovania pred podvodníkmi, bola presvedčená, že jej sa to nemôže nikdy stať. Podvodníci ju aj tak zmanipulovali.

„Ak niekto od vás žiada peniaze, hovor radšej prerušte a zložte, pretože rodina k vám nikdy nebude posielať pre peniaze sekretárku, policajti nevolajú, že budete mať vykradnutý dom a treba vyhodiť peniaze a šperky z okna, ani lekár nepýta naliehavo cez telefón peniaze na operáciu,“ upozorňuje verejnosť polícia, ktorá v závere dodáva: „Nezabudnite – Dôverujte, ale najskôr preverujte, lebo inak prídete o všetko!“

