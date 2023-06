Podvodníci sa vlani snažili vylákať peniaze z komerčných poisťovní, nafingovali parkovacie škody či diagnózy

Komerčné poisťovne aj v minulom roku riešili pokusy o poistné podvody. Prevládali podozrenia predovšetkým v oblasti poistenia áut, čo vo viacerých poisťovniach súvisí aj so skladbou portfólia poistných zmlúv. Boli to rôzne nafingované parkovacie škody, či úmyselne vyvolané dopravné nehody.

V rámci životného poistenia sa dokonca vyšetrovatelia stretli aj s udaním diagnóz, ktoré podľa vyjadrení posudkových lekárov neexistujú. Podozriví z nekalého konania v niektorých prípadoch nie sú len klienti, ale aj lekári, ktorí sporné diagnózy popísali.

Poisťovací podvod je pritom podľa zákona trestný čin, za ktorý páchateľovi hrozí niekoľko rokov vo väzení.

Zhoršenie ekonomických podmienok

Ako pre agentúru SITA povedala hovorkyňa Uniqa Beata Lipšicová, vlaňajšie pokusy o podvod čiastočne súvisia aj s pandemickými obmedzeniami a zhoršením ekonomických podmienok, ktoré mohli priniesť pre viacero občanov aj podnikateľov existenčné problémy. Niektorí sa ich zrejme snažili riešiť aj pokusom získať chýbajúce prostriedky z poistenia.

Zo skúseností poisťovne Generali vyplýva, že so zhoršujúcou sa ekonomickou situáciou obyvateľov rastie aj počet poisťovacích podvodov. „Preto sa dá predpokladať, že aj v nasledujúcom období vzhľadom na makroekonomický vývoj sa môžu podvody zvýšiť. Na tieto situácie sme však dobre pripravení,“ uviedla hovorkyňa Generali Katarína Ondra.

Allianz zaznemanala rekord

Aj podľa poisťovne Allianz pandémia „inšpirovala“ Slovákov k poisťovacím podvodom, pričom tie medziročne stúpli. Ako povedala vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností v poisťovni Allianz Jaroslava Kováčiková, v minulom roku to bola uchránená suma 9,5 mil. eur, čo je podľa nej rekord za doterajšie predošlé šetrenia z posledných 17 rokov.

V medziročnom porovnaní je to nárast zo sumy 8,4 mil. eur. Celková výška poisťovacích podvodov stúpla podľa Kováčikovej napriek poklesu počtu pokusov o poisťovací podvod.

Uchránili milióny eur

V rámci nastavených kontrolných mechanizmov sa z preverovania sporných udalostí vlani v poisťovni Kooperativa uchránila suma takmer 6 mil. eur. „V samotnom počte indikovaných podozrivých škôd evidujeme mierny pokles,“ povedala pre agentúru SITA hovorkyňa poisťovne Kooperativa Silvia Nosková Illášová.

V poisťovni Uniqa sa celkovo chceli nepoctiví klienti obohatiť o čiastku 637 500 eur. Celková uchránená suma medziročne vzrástla o 12 %. V poisťovni Generali to boli pokusy o podvod v celkovej sume 3,17 mil. eur, uchránená hodnota bola medziročne o 464-tisíc eur vyššia.

Snaha upraviť vzniknuté úrazy

Poisťovňa Allianz zaznamenala vlani najväčší nárast a aj najvyšší celkový počet pokusov o podvod v životnom poistení, kde spoločnosť odhalila až 833 pokusov o podvod za viac ako 907-tisíc eur. Najčastejšie išlo o snahu upraviť vzniknuté úrazy. V poistení osôb zaznamenala Uniqa medziročne výrazný pokles novo vyšetrovaných káuz, a to o 45 %.

V prípade preukázaných pokusov o podvod sa im podarilo uchrániť pred výplatou 67 000 eur. V poisťovni Generali bola až druhou najpočetnejšou skupinou pokusov o poisťovací podvod oblasť úrazového a životného poistenia. Zaznamenali zvýšenú frekvenciu zneužívania rizika práceneschopnosti v súvislosti s bezdôvodným obohatením sa klientov.

„Mali sme prípad, keď si poistený pri tréningu zlomil kosti v priehlavku na ľavej nohe. Po ukončení liečby a potvrdení chirurgickou kontrolou, že zlomenina je vyliečená, sa poistený rok po úraze snažil získať nárok za trvalé následky úrazu v sume 3 700 eur, čo zdokumentoval aj cielenou lekárskou správou. Po porovnaní dvoch nekorešpondujúcich lekárskych správ sme požiadali o tretí, nezávislý lekársky posudok, ktorý potvrdil, že členok je bez obmedzenia hybnosti v porovnaní s druhým členkom a nie sú prítomné žiadne trvalé následky,“ uviedol príklad koordinátor špeciálnych činností v poisťovni Allianz Vojtech Kosík.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.