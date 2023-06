Podujatie Študuj dopravu je opäť tu. Mladým ľuďom otvára dvere do stabilnej a perspektívnej práce

2.9.2022 (Webnoviny.sk) -

Dňa 8. septembra 2022 sa vo Vrútkach opäť stretnú odborníci z dopravného sektora, aby žiakom a študentom poskytli kariérové poradenstvo

Súčasťou bohatého sprievodného programu budú ukážky výkonu povolaní najmä v železničnej a cestnej doprave

Cieľom podujatia Kam po skončení základnej školy – ŠTUDUJ DOPRAVU je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o stredoškolské a vysokoškolské štúdium v oblasti dopravy a poštových služieb. Akcia sa pravidelne uskutočňuje pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktoré pomáha žiakom a študentom s výberom štúdia a budúceho povolania. Chýbať však nebudú ani zástupcovia Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) ako spoluorganizátori programu. Na vzdelaní mladých dopravcov nám totiž záleží.

Po poslednom úspechu v bratislavskom Múzeu dopravy, na ktorom sa stretli žiaci zo stredných a základných škôl z bratislavského regiónu, sa podujatie tentokrát uskutoční vo Vrútkach na parkovisku pri železničnej stanici, a to dňa 8. septembra 2022 od 9.00 do 13.00 h.

Návštevníkom budú predstavené odbory vzdelávania z oblasti dopravy a poštových služieb, ktoré môžu študovať na rezortných stredných odborných školách, prípadne vysokých školách. Žiaci dostanú zaujímavé informácie nielen od učiteľov, ale aj od študentov týchto škôl. Ďalej budú mať k dispozícii aj kariérové poradenstvo, v rámci ktorého im odborníci pomôžu s výberom ďalšieho študijného smerovania a povolania.

Súčasťou bohatého sprievodného programu budú ukážky výkonu povolaní najmä v železničnej a cestnej doprave. Žiaci si ďalej budú môcť vyskúšať riadenie rušňa prostredníctvom vlakového trenažéra alebo si prezrieť priestory autobusu, kamióna a rušňa tak, ako ich nepoznajú. Program bude tiež zahŕňať ukážku diagnostiky vozidiel, dopravnú výchovu s informáciami o bezpečnosti cestnej premávky a cyklistickej dopravy, nácvik poskytovania prvej pomoci a v neposlednom rade aj dopravné kvízy a súťaže. Vstup na podujatie je bezplatný.

"Sme veľmi radi, že podujatie ŠTUDUJ DOPRAVU je opäť tu. Vzdelávanie budúcich dopravcov totiž považujeme za veľmi dôležité. Doprava mladým ľuďom ponúka viaceré zaujímavé a perspektívne možnosti uplatnenia sa, pričom je výhodou sa o nich dozvedieť z prvej ruky," podotkol Roman Koreň, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

Podujatie už tradične organizujú spolu s ministerstvom dopravy aj rezortné stredné odborné školy, univerzity a rezortní zamestnávatelia vrátane železničných spoločností a vybraných regionálnych partnerov. Na najbližšom podujatí to budú aj mesto Vrútky, Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa a Žilinská univerzita v Žiline. Akcia bude spojená aj s oslavami 135. výročia založenia Strednej odbornej školy dopravnej, Martin-Priekopa. Bližšie informácie nájdete na www.studujdopravu.sk.

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.