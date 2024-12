Podpredseda KDH navrhuje posilnenie zásahového tímu pre medveďa, zmena má nastať aj v pestovaní

Na Slovensku by nemal pôsobiť iba jediný zásahový tím pre medveďa hnedého. Podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Marián Čaučík to uviedol v tlačovej správe, ktorú zaslala hovorkyňa hnutia Lenka Halamová.

Zdĺhavá byrokracia pri odstrele

Podľa Čaučíka sa riešenie problémov s čoraz častejším výskytom medveďa hnedého v blízkosti ľudských obydlí musí stať počas dovolenkovej sezóny prioritou. Podpredseda KDH preto navrhuje posilnenie zásahového tímu medveď či zmenu poľnohospodárskej politiky.

„Aktuálne máme na Slovensku iba jeden takýto tím s piatimi členmi, ale hlásenia stretov s medveďmi neustále pribúdajú. Jednoznačne treba dnes, nie o týždeň, rozšíriť zásahové jednotky.

Takisto sa musí odstrániť zdĺhavá byrokracia pri povolení odstrelu tých šeliem, ktoré sa ukážu ako problémové,“ povedal Čaučík.

Poľnohospodári sa majú prispôsobiť

Zmeniť sa podľa neho musí aj poľnohospodárska politika v podhorských oblastiach. Miesto kukurice či repky olejnej by podľa Čaučíka mali poľnohospodári v týchto oblastiach pestovať plodiny, ktoré pre medvede nie sú tak atraktívne, napríklad zemiaky. So zmenou by štát poľnohospodárom mohol pomôcť formou dotácií. Podpredseda KDH považuje za potrebné tiež vytvoriť takzvané medvedie centrá pre starostlivosť o jedincov bez matky, a to v bezpečnom prostredí pod dohľadom kvalifikovaných odborníkov.





,,Nesmieme zabudnúť ani na kompenzovanie škôd pre poľnohospodárov, ktoré spôsobujú medvede či vlky. Flexibilný systém kompenzácií môžeme zrealizovať z prostriedkov rezortu životného prostredia a fondov Európskej únie,“ dodal Čaučík.

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

