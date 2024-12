Podporiť vývoj slovenskej vakcíny proti COVID-19 môže každý z nás. Vedci prišli s novým nápadom

Biotechnologická spoločnosť AXON Neuroscience oznámila ďalšiu novinku. Spúšťa prvú crowdfundovanú vakcínu proti COVID-19 na svete. Od októbra 2020 bude môcť ktokoľvek prostredníctvom webstránky covidax.eu investovať do vývoja vakcíny.

Pôjde tak o prvú a jedinú vakcínu proti COVID-19 na svete financovanú formou crowdfundingu, oznámila spoločnosť v tlačovej správe.

Čoskoro začne testovanie na ľuďoch

Len nedávno spoločnosť potvrdila účinnosť experimentálnej vakcíny ACvac1 na živom víruse SARS-CoV-2 v predklinickej štúdii. U myší aplikácia vakcíny vyvolala tvorbu protilátok bez výskytu nežiaducich účinkov.





V ďalšej fáze chce spoločnosť otestovať novú experimentálnu očkovaciu látku aj na ľuďoch. S prvým predklinickým skúšaním plánuje Axon začať vo štvrtom kvartáli 2020.

Minimálne riziko nežiaducich účinkov

Na rozdiel o iných konvenčných vakcín proti SARS-CoV-2 stavila spoločnosť na vývoj tzv. peptidovej vakcíny s minimálnym rizikom vedľajších účinkov.





„Sme svedkami celosvetových pretekov v rýchlom vývoji vakcíny. Mnohé veľké korporácie sú pod veľkým časovým tlakom, čo môže viesť ku skratkám a kompromisom. My, ako nezávislá biotechnologická spoločnosť s klinicky validovanou vakcinačnou technológiou, sme vždy považovali za našu najvyššiu prioritu dosiahnutie vysokej účinnosti bez akýchkoľvek kompromisov v otázke bezpečnosti. Teraz ponúkame ľuďom príležitosť pridať sa k nám a osobne sa podieľať na vytvorení vakcíny pre celý svet,“ povedal Michal Fresser, výkonný riaditeľ Axonu.









Peptidová vakcína ACvac1 (COVIDAX)

ACvac1 je profylaktická vakcína proti COVID-19 určená na ochranu zdravých jednotlivcov pred infekciou. Obsahuje iba kľúčové časti vírusového Spike (S) proteínu, ktoré sú schopné vyvolať žiadanú protilátkovú odpoveď. Vytvorené protilátky dokážu zabrániť interakcii vírusu s cieľovými hostiteľskými bunkami, čo znemožňuje vírusu rozmnožovať sa.





Počas vývoja ACvac1 využil Axon svoje skúsenosti z vývoja bezpečných a účinných vakcín proti neurodegeneratívnym ochoreniam u starších pacientov, ktorí sú veľmi zraniteľnou skupinou pri ochorení COVID-19.

Ochrana staršej populácie

Výsledky z klinického skúšania ukázali, že niektoré testované vakcíny vykazujú veľké množstvo nežiaducich účinkov pri vyšších dávkach, čo obmedzuje ich prípadné využitie pre staršiu populáciu.





Ľudia vo vyššom veku trpia poruchami imunitného systému a vyžadujú preto vyššie dávky vakcín.





Prístup Axonu založený na použití krátkych peptidov je navrhnutý tak, aby predchádzal vážnym nežiaducim vedľajším účinkom.





„Náš koncept vakcíny proti COVID-19 je výrazne odlišný od prístupu ostatných spoločností a má obrovský potenciál, a to napriek tomu, že sme do pretekov vstúpili o čosi neskôr. V ostatnom čase sa nám podarilo identifikovať mechanizmus, ktorým sa vírus bráni pred imunitným systémom hostiteľa. Spoznali sme jeho zraniteľné časti, čo nám umožňuje vytvoriť účinnú vakcínu,“ komentoval Norbert Žilka, vedecký riaditeľ Axonu.

