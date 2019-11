Podpora obnoviteľných zdrojov energií či zmeny pri agrodotáciách, Kiska podpísal novely zákonov

BRATISLAVA 31. októbra (WebNoviny.sk) - Prezident SR Andrej Kiska podpísal viacero noviel zákonov týkajúcich sa energetiky. Definitívne tak do platnosti vstúpi veľká novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energií (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby (KVET).

Ide o novú štruktúru podpory OZE. Štát už nebude automaticky vyplácať paušálny doplatok za obnoviteľný zdroj energií. Podľa novely bude elektrina vyrobená z nových OZE a KVET podporená už len prostredníctvom aukcií.

Príspevky do Národného jadrového fondu

Prezident taktiež podpísal zákon o Národnom jadrovom fonde, vďaka ktorej by sa prevádzkovateľom jadrových zariadení mali zvýšiť príspevky do fondu. Taktiež by sa mali zaviesť príspevky aj pre spoločnosti vlastniace jadrové zariadenia, ktoré nevyrábajú elektrinu. Národný jadrový fond by mal v rokoch 2019 až 2021 dostať od spomínaných subjektov navyše viac ako 31 miliónov eur.

Zvýšenie príspevkov, respektíve zavedenie nových sa na Slovensku týka dvoch spoločností. Slovenských elektrární, ktoré vlastnia a prevádzkujú jadrové bloky, ako aj štátnej Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS), ktorá vlastní jadrové zariadenia určené na vyradenie.





Podľa novely, Slovenské elektrárne počas budúcich troch rokov zaplatia na zadný palivový cyklus oproti doteraz platnej legislatíve navyše 17,7 milióna eur a JAVYS prispeje sumou 13,4 milióna eur.

Dotácie v oblasti elektromobility

Do praxe po prezidentovom podpise vstúpi aj novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR. Vďaka nej by malo mať ministerstvo hospodárstva možnosť poskytovať dotácie aj pre oblasť elektromobility.





Okrem elektromobilov by mal mať rezort hospodárstva možnosť dotovať aj automobily s inými alternatívnymi palivami a budovanie príslušnej infraštruktúry. Taktiež by mali po novom mať vďaka spomínanej novele prístup k dotáciám na obnoviteľné zdroje energií malé a stredné podniky, ako aj samosprávy.





Prezident taktiež odobril návrh zákona o dohľade nad dodržiavaním povinností pri štítkovaní energeticky významných výrobkov. Ten upravuje dohľad nad dodržiavaním povinností dodávateľa a predávajúceho pri sprístupňovaní energeticky významného výrobku na trh podľa európskeho nariadenia z minulého roku.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !