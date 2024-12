Podoba vydávaných dlhopisov by sa mala zmeniť, reguláciu čakajú aj kryptoaktíva

Podoba dlhopisov by sa mala zmeniť z listinnej na zaknihovanú podobu. Výnimku by tvorili napríklad štátne dlhopisy a komunálne obligácie. Reguláciu čakajú aj kryptoaktíva. Vyplýva to z novely zákona o cenných papieroch a investičných službách, ktorú v stredu schválila vláda.

Posilnenie právnej istoty

Podľa rezortu financií je potrebné spresniť legislatívny text pre posilnenie právnej istoty pre obchodníkov s cennými papiermi. V rámci transpozície eurosmernice sa rozšíri súbor finančných nástrojov aj o DLT finančné nástroje.

DLT technológie je možné charakterizovať ako distribuovanú databázu transakcií, kam patria kryptoaktíva. Práve tieto technológie sa zaradia medzi ostatné finančné nástroje, ktoré pozná slovenská legislatíva.

Ročné príspevky

Zároveň by sa mal upraviť výpočet ročných príspevkov obchodníkov s cennými papiermi do garančného fondu. Cieľom je stanovenie poplatkov do fondu na základe celkového objemu chráneného klientskeho majetku, čím by sa mali odstrániť nerovnováhy medzi uhradeným príspevkom obchodníkom s cennými papiermi a podielom na chránenom majetku.

V materiáli sa taktiež uvádza, že Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie na poskytovanie investičných služieb. A to vtedy, ak obchodník s cennými papiermi nezačne do dvanástich mesiacov od právoplatnosti povolenia vykonávať investičné služby alebo činnosti alebo počas predchádzajúcich šiestich mesiacov neposkytoval tieto investičné služby alebo nevykonával tieto investičné činnosti.

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

