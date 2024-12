Podniky piatich krajov sa ľahšie dostanú k cirkulárnej ekonomike. Pomoc im ponúka nový projekt

10.4.2021 (Webnoviny.sk) - V EÚ silnie požiadavka, aby firmy prešli na zelené podnikanie, tvorili menej odpadu, lepšie využívali zdroje a celkovo znížili negatívny dosah na životné prostredie a klímu. Snahou je prejsť na cirkulárnu, obehovú ekonomiku, ktorá využíva obnoviteľné a iné nízkouhlíkové zdroje energie, v popredí je prenájom a zdieľanie, podpora lokálneho obchodu a ekoinovácie.

Podniky v pohraničných krajoch Slovenska a Maďarska sa k cirkulárnej ekonomike dostanú už čoskoro vďaka projektu CircularRegions. Informovala o tom v piatok Petra Csefalvayová z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky.

Projekt prinesie viacero benefitov

Hlavnou aktivitou projektu CircularRegions je analýza problémov a potrieb podnikov a vypracovanie postupov, ktoré uľahčia ich prechod na cirkulárnu ekonomiku. Počas projektu vyškolí inštitút takzvaných trénerov, ktorí firmám pomôžu nájsť riešenia a odporúčania pri prechode na cirkulárnu ekonomiku.

V projekte sa riešia podobné problémy na oboch stranách hranice. Posilní sa tak výmena informácií a spolupráca v prihraničných slovensko-maďarských krajoch.

„Projekt prináša viacero dôležitých benefitov. Podporíme zavádzanie inovatívnych riešení, redukciu odpadu a najmä prevenciu jeho vzniku. Vyškolíme a zvýšime počet a dostupnosť expertov na cirkulárnu ekonomiku, pretože ich je na Slovensku aj v Maďarsku nedostatok. V neposlednom rade projekt posilnení slovensko-maďarské vzťahy,” ozrejmila Petra Csefalvayová.

Snaha zvýšiť konkurencieschopnosť krajov

Projekt CircularRegions vznikol ako reakcia na potrebu zvýšiť konkurencieschopnosť prihraničných krajov Slovenska a Maďarska aplikovaním princípov cirkulárnej ekonomiky naprieč trhovými sektormi, ktoré majú najväčší dosah na kvalitu života a štruktúru HDP dotknutých oblastí.

Cieľom projektu je tiež vytvoriť spoluprácu medzi organizáciami, ktoré sú členmi platforiem cirkulárnej ekonomiky, Hungarian Circular Economy Platform v Maďarsku a Circular Slovakia na Slovensku.

Projekt je realizovaný v rámci programu Interreg Slovenská republika – Maďarsko, spolufinancovaný z prostriedkov EÚ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Výška podpory z tohto fondu pre Inštitút cirkulárnej ekonomiky predstavuje takmer 35 tis. eur. Trvanie projektu je od decembra 2020 do marca 2022.

