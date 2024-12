Podnikatelia si môžu v ťažkých chvíľach pomôcť niektorými daňovými opatreniami

Podnikatelia môžu zmierniť ekonomický dopad koronavírusu na svoj biznis aj rôznymi opatreniami v daňovej oblasti.

Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) mimo iného pripomína možnosť odkladu daňového priznania o štvrť roka. Odložia si tým aj splatnosť samotnej dane za minulý rok.

Stačí na to vyplniť jednoduchý formulár a odoslať ho finančnej správe najneskôr do 31. marca, čo je riadny termín na podanie daňového priznania a zaplatenie dane.





„Odložiť si daňové povinnosti je pre podnikateľa vhodné, ak zatiaľ ešte nemá spracované daňové priznanie, účtovnú závierku či nemá zaplatené dane za minulý rok. Je to zodpovedné rozhodnutie najmä v situácii, kedy môže byť nariadená okamžitá karanténa účtovníkom, daňovým poradcom či zamestnancom ekonomických oddelení,“ konštatuje Marcela Bošková z SKDP.

Pozrieť sa je možné aj na daňové preddavky

Ďalšou možnosťou, ako zmierniť dopady aktuálnej situácie, by mohla byť žiadosť daňovému úradu o zníženie alebo úplné odpustenie daňových preddavkov. Môže to pomôcť najmä v prípade, keď podnikateľom klesnú tržby alebo je ohrozená ich platobná schopnosť. Žiadosť by podľa daňových poradcov mala byť podaná dostatočne vopred pred splatnosťou preddavku, aby ju správca dane stihol spracovať.





Podľa Boškovej však daňové úrady v praxi neakceptujú, ak sú v jednej žiadosti zosumarizované preddavky za viac mesiacov či štvrťrokov. Daňoví úradníci od podnikateľov vyžadujú, aby podávali samostatnú žiadosť pre každú jednotlivú splátku preddavku. „Táto prax daňových úradníkov však nemá oporu v daňových zákonoch. V mimoriadnej situácii, v akej sa Slovensko v súčasnosti nachádza, by preto bolo vhodné, aby od prebyrokratizovanej praxe daniari ustúpili a podnikateľom umožnili podať jednu žiadosť aj za viacero preddavkov naraz,“ tvrdí.





Ako dodáva Jozef Vasilík z SKPD, keďže podnikatelia v tomto období nemajú takmer žiadne príjmy, jednoducho nevládzu preddavky platiť. „Preto je potrebné ich upozorniť na možnosť podania žiadosti o určenie preddavkov inak, avšak bude zrejme nutné apelovať na Ministerstvo financií SR a Finančnú správu SR, aby v odôvodnených prípadoch akceptovali žiadosti o určenie preddavkov v minimálnej výške, najlepšie vo výške 0 eur,“ uviedol.

Pozor na lehoty

Existuje aj možnosť vyhnúť sa sankciám za zmeškanie lehôt na plnenie daňových povinností, vrátane oneskorenej platby dane. Daňové predpisy totiž poznajú inštitút odpustenia zmeškania lehoty, ktorého uplatnením sa daňovník môže vyhnúť aj vyrubeniu pokuty. Podľa daňových poradcov však má viacero nevýhod. Za každé jedno omeškanie, či už ide o daňové priznanie podané po lehote, neskoro zaplatenú daň či preddavky, treba podať samostatnú žiadosť v prísnych lehotách, pričom každá žiadosť je spoplatnená správnym poplatkom v sume 4,50 eura. Daňoví úradníci majú zároveň širokú právomoc žiadosť zamietnuť.





„Finančná správa by mala správcov dane inštruovať, aby vyhoveli žiadostiam o odpustenie zmeškania lehôt, ktoré sa určite začnú objavovať po opadnutí najväčšej vlny problémov súvisiacich s koronavírusom,“ myslí si Bošková, podľa ktorej by však ešte vhodnejším postupom bolo, ak by urýchlené opatrenia prijala vláda. „Ich cieľom by malo byť dočasné pozastavenie neprimerane tvrdého sankčného systému za daňové pochybenia, na ktoré v takejto mimoriadnej situácii nemajú podnikatelia objektívne žiadny reálny dosah,“ dodala.

Daniari aktuálnu situáciu sledujú

Správca dane pritom už v piatok daňovníkov informoval, že v prípade, ak by mali problémy s lehotou na podanie daňového priznania na daň z pridanej hodnoty, môžu spomínaný inštitút odpustenia zmeškanej lehoty využiť. „Budeme prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty. Situáciu denne sledujeme, vyhodnocujeme a prijímame rozhodnutia na základe aktuálneho diania,“ uviedla na sociálnej sieti finančná správa. Daniari pritom už avizovali, že daňovníkom, ktorí podávajú papierové daňové priznania, umožní podať tieto priznania za minulý a zaplatiť daň bez sankcie namiesto do 31. marca až do 31. mája tohto roku.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Vianočné sviatky bez plytvania jedlom: Tipy na spracovanie zvyškov

Vianočné sviatky sú symbolom hojnosti, radosti a pohostinnosti, no často aj obdobím, keď jedlo končí v koši viac ako kedykoľvek predtým.

Plytvanie jedlom však nielen zaťažuje životné prostredie, ale aj zvyšuje rodinné výdavky.

Ako si užiť sviatky bez zbytočného odpadu a efektívne spracovať zvyšky zo sviatočného stola? Prinášame praktické a kreatívne tipy.

Prečo riešiť plytvanie jedlom počas sviatkov?

Počas Vianoc má mnoho rodín tendenciu pripravovať jedlo vo veľkých množstvách, aby na stole nič nechýbalo. Táto tradícia však často vedie k nadmernému množstvu zvyškov, ktoré nemajú dostatočné využitie. Podľa odhadov až tretina jedla vyrobeného na svete končí ako odpad – počas sviatkov je toto číslo ešte vyššie.





Plytvanie jedlom znamená nielen stratu finančných prostriedkov, ale aj zbytočné zaťaženie životného prostredia, keďže vyhodené potraviny produkujú metán, ktorý prispieva ku klimatickým zmenám.

Ak však ku sviatočným hostinám pristúpime rozumne, môžeme tento problém minimalizovať. Kľúčom je plánovanie, správne skladovanie a kreatívne spracovanie zvyškov.

Plánujte s rozumom – varte len to, čo zjete

Plánovanie je najefektívnejší spôsob, ako predísť plytvaniu jedlom. Skôr než začnete variť, premyslite si, koľko hostí budete mať a aké množstvo porcií na osobu bude postačujúce. Nepodľahnite nutkaniu „pre istotu“ variť oveľa viac – namiesto toho sa zamerajte na kvalitu pokrmov.





Pri nákupoch si napíšte presný zoznam ingrediencií a držte sa ho. Vyhnite sa impulzívnym nákupom veľkých balení potravín, ktoré možno ani nevyužijete. Navyše, pokrmy ako šaláty či prílohy pripravujte v menších dávkach, ktoré môžete podľa potreby dopĺňať čerstvé.

Uchovávajte zvyšky správnym spôsobom

Správne skladovanie zvyškov môže rozhodnúť o tom, či sa jedlo zužitkuje, alebo skončí v koši. Jedlá uskladnite v dobre uzatvárateľných nádobách a uložte ich do chladničky alebo mrazničky.





Mäso, pečivo, zelenina aj omáčky vydržia dlhšie, ak ich zamrazíte v jednotlivých porciách, ktoré môžete postupne zohrievať podľa potreby.





Aby ste si uľahčili orientáciu, označte nádoby štítkami s dátumom uloženia. Tým predídete situáciám, keď sa v chladničke ocitne jedlo, na ktoré zabudnete. Rovnako dbajte na to, aby jedlá neboli skladované príliš dlho – najmä mäso a mliečne výrobky majú krátku trvanlivosť.

Kreatívne recepty zo zvyškov

Zvyšky zo sviatočných hostín nie sú len odpad – sú príležitosťou na vytváranie nových, chutných pokrmov. Tu je niekoľko nápadov, ako ich využiť:







Mäso: Pečená hydina, ako kura alebo morka, môže byť základom pre lahodné sendviče, wrapy alebo šaláty. Z kostí a zvyškov mäsa pripravíte chutný vývar, ktorý využijete na polievky alebo omáčky.





Zemiaky: Varenej alebo pečenej zelenine a zemiakom môžete vdýchnuť nový život vo forme zemiakových placiek, zapekaných jedál či pyré.





Vianočné pečivo: Staršie koláče, ako štrúdľa či bábovky, sú ideálne na chlebový puding alebo domáce tiramisu. Jemne vysušené pečivo môžete rozmixovať na strúhanku.





Zelenina: Zvyšky pečenej alebo dusenej zeleniny sú skvelé na prípravu polievok, zeleninového pyré alebo ako základ na vegetariánske omáčky.





Nepoužiteľné zvyšky kompostujte

Ak predsa len máte jedlo, ktoré už nie je možné skonzumovať, kompostovanie je ekologickým spôsobom, ako sa ho zbaviť. Väčšina ovocia, zeleniny, vaječných škrupín a neochuteného pečiva je vhodná na kompost. Mastné a mäsové zvyšky by ste sa mali vyvarovať, keďže môžu priťahovať škodcov.

Zdieľajte s komunitou alebo pomôžte tým, ktorí to potrebujú

Ak máte jedla viac, než dokážete spotrebovať, zdieľajte ho s ostatnými. Susedia, priatelia alebo miestne charity ocenia vašu štedrosť. Na internete môžete nájsť skupiny zamerané na zdieľanie potravín, ktoré by inak skončili ako odpad.