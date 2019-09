Podnikateľa Šajgalu stíhaného pre vraždu Kubašiaka vzali do väzby, proti rozhodnutiu podal sťažnosť

BANSKÁ BYSTRICA 11. decembra (WebNoviny.sk) – Sudca Okresného súdu v Banskej Bystrici vzal do tzv. útekovej väzby horehronského podnikateľa Igora Šajgala, ktorého v pondelok zadržala polícia v okrese Rimavská Sobota na základe európskeho zatýkacieho rozkazu. Rozhodnutie nie je právoplatné, podnikateľ podal voči nemu sťažnosť, o ktorej rozhodne Krajský súd v Banskej Bystrici.

Podnikateľa stíhajú v súvislosti s vraždou Jána Kubašiaka. Zadržali ho po tom, ako prišiel na obvodné oddelenie vo Veľkom Blhu požiadať o potvrdenie o strate dokladov. Predstavil sa ako Pavol Hazucha, ale policajti vo svojom registri také meno nenašli. Jeden z pátračov ho však spoznal i napriek tomu, že Šajgal zmenil výzor. Podstatne schudol, má tmavé vlasy a bradu. Svoju pravú identitu však nepoprel.

Zadržali ho pri hlásení straty dokladov

Podľa polície hliadka Obvodného oddelenia Veľký Blh kontrolovala v sobotu osobné motorové vozidlo. Igor Šajgal ako spolujazdec však nemal žiadne doklady totožnosti a tvrdil, že ich stratil. Vydával sa za inú osobu a jeho falošnú identitu potvrdila vodička a rovnako aj majiteľ vozidla, ktorý tvrdil, že je jeho bratanec. Hliadka Šajgala poučila, aby išiel stratu dokladov nahlásiť na políciu, kde ho zadržali.

Igora Šajgala v septembri senát Okresného súdu v Banskej Bystrici uznal za vinného, že si objednal lúpežný útok na svojho bývalého spoločníka Jána Kubašiaka a vydieral ho i s manželkou. Išlo už o tretie rozhodnutie prvostupňového senátu v tejto veci, aktuálne po tom, ako Najvyšší súd SR zrušil doterajšie rozhodnutia prvostupňového i Krajského súdu v Banskej Bystrici a vec vrátil na doplnenie dokazovania na základe dovolania obžalovaného. Odsúdil ho na osem rokov väzenia a na peňažný trest 35-tisíc eur.

Podnikateľ bol nezvestný

Podnikateľa Jána Kubašiaka z Polomky zavraždili 14. novembra 2006 pri útoku policajného komanda pod vedením Róberta Petluša. Ten na akciu za peniaze naviedol trenčianskeho policajta Juraja Roszíka a jeho kolegu Róberta Červeňana.

Ako objednávateľa útoku na Kubašiaka žaloval prokurátor jeho bývalého spoločníka Šajgala. Zároveň mu kládol za vinu i vydieranie manželov Kubašiakovcov. Šajgal sa na odvolacom konaní v roku 2015 ospravedlnil zo zdravotných dôvodov, inak by ho bol súd vzal hneď do výkonu trestu. Pretože do väzenia nenastúpil, súd na neho vydal zatykač a odvtedy bol podnikateľ „nezvestný“ a aj pojednávanie po dovolaní na Najvyšší súd SR sa konalo ako proti ujdenému.





