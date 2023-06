Podnikateľ s mäsovými výrobkami obchádzal systém e-kasa, každý druhý vydaný bloček mal byť falošný

Pri spoločnej kontrolnej akcii žilinského daňového úradu s Colným úradom Žilina odhalili kontrolóri podnikateľa obchodujúceho s mäsovými výrobkami, ktorý obchádzal systém e-kasa.

Niektoré vydávané pokladničné doklady neboli evidované v systéme e-kasa. Podnikateľ vydával falošné doklady, ktoré nevstupovali do jeho tržieb.

Každý druhý bol zrejme falošný

Ako informovala hovorkyňa Finančnej správy SR Martina Rybanská, počas kontrolnej akcie sa navyše pokúsil o externý zásah do evidenčného systému.

„Nadradený pokladničný program nachádzajúci sa na dotknutých prevádzkach bol skonštruovaný tak, aby obsluha nemala vedomosť o tom, že vydáva falošné pokladničné doklady. Tlač dokladu a postup obsluhy pri jeho vytváraní prebiehal rovnako ako pri pravom aj falošnom doklade, pričom bolo predbežne identifikované, že každý druhý pokladničný doklad bol falošný,“ uviedla k prípadu Rybanská.

Pokos o vymazanie údajov

Kontrolóri preto zabezpečili deväť pokladníc z ôsmich prevádzok.





„V troch prevádzkach počas simulácie postupu vydávania pokladničných dokladov bol zistený pokus o externé pripojenie na pokladnicu. Správca dane po zistení uvedeného ihneď odpojil sieťový kábel, čím znemožnil pokus o vzdialený prístup a vymazanie údajov,“ doplnila hovorkyňa Finančnej správy SR.

Zabezpečené pokladnice boli uložené v colnom sklade Colného úradu Žilina a budú odstúpené na výkon expertízy na oddelenie certifikácie a forenznej analýzy Finančnej správy SR.





„V prípade, že sa uvedené podozrenia potvrdia, bude podané trestné oznámenie a subjektu hrozí pokuta vo výške 10-tisíc eur,“ dodala Rybanská.

