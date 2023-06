Podnikateľ Ladislav Bašternák má šancu dostať sa po dva a pol roku za mrežami na slobodu

15.11.2021 (Webnoviny.sk) - Podnikateľ Ladislav Bašternák má šancu dostať sa po dva a pol roku na slobodu. Sudca Okresného súdu v Trenčíne v pondelok akceptoval návrh riaditeľa Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Dubnici nad Váhom, aby bol Bašternák podmienečne prepustený z výkonu trestu odňatia slobody a bola mu nariadená kontrola technickými prostriedkami.

Samotný Bašternák bol vo svojich vyjadreniach stručný. „Predpokladám, že som svojím správaním presvedčil, že na mňa nie je potrebné ďalej pôsobiť ďalším výkonom trestu odňatia slobody," vyhlásil Bašternák a požiadal súd o podmienečné prepustenie.

Naopak, o zamietnutie návrhu na prepustenie usiloval prokurátor, keď upriamil pozornosť na septembrový rozsudok Okresného súdu Bratislava V v inej daňovej veci, kde Bašternák priznal vinu. Prokuratúra žiadala pre neho súhrnný sedemročný trest, od čoho však súd upustil, na čo prokuratúra zareagovala odvolaním.

Trojčlenný senát Okresného súdu v Trenčíne nakoniec pomerom hlasov 2:1 rozhodol o podmienečnom prepustení Bašternáka z výkonu trestu odňatia slobody.

Súd mu určil skúšobnú dobu 30 mesiacov a zákaz opustiť územie Slovenskej republiky, čo sa bude kontrolovať technickými prostriedkami. Probačný dohľad bol súdom stanovený na 12 mesiacov. Prokurátor priamo na mieste voči rozhodnutiu podal sťažnosť, a tak o Bašternákovom prepustení bude rozhodovať krajský súd.

Bašternákov obhajca Peter Filip považuje rozhodnutie trenčianskeho súdu za zákonné. „Myslím si, že súd to mal pri rozhodovaní veľmi jednoduché, pretože žiadne problémy v rámci prevýchovného procesu sa u pána Bašternáka nevyskytli, a preto nebol dôvod, aby súd rozhodol inak. Prokurátor mal na podanie opravného prostriedku právo, uvidíme, ako rozhodne krajský súd," zhodnotil Filip.

