Podmienky pre invázne druhy komárov sú priaznivejšie, riziko vírusových ochorení pre klimatickú zmenu rastie

Riziko vírusových ochorení prenášaných komármi, ako napríklad horúčka dengue a chikungunya, v dôsledku klimatickej zmeny v Európe rastie.

Prenášači vírusov

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) varuje, že s trendom otepľovania na kontinente, keď sú vlny horúčav a záplavy čoraz častejšie a závažnejšie a letá dlhšie a teplejšie, sú priaznivejšie podmienky pre invázne druhy komárov ako Aedes albopictus a Aedes aegypti.

Aedes albopictus, a teda komár tigrovaný, je známy prenášač vírusov chikungunya a horúčky dengue a v Európe sa etabloval ďalej na sever a na západ, uvádza ECDC.

Aedes aegypti – komár egyptský, je zase známy prenášaním vírusu horúčky dengue, žltej zimnice, chikungunye, ziky a západonílskeho vírusu. V roku 2022 sa podľa ECDC usídlil na Cypre a môže sa ďalej rozširovať do ďalších európskych krajín.

Komár tigrovaný bol pred desaťročím usadený v ôsmich európskych krajinách, pričom postihnutých bolo 114 regiónov. Tento rok je komár v 13 krajinách a 337 regiónoch, uvádza ECDC.

Ochrana proti komárom

„Ak to bude pokračovať, môžeme očakávať, že uvidíme viac prípadov a možno aj úmrtí na choroby ako horúčka dengue, chikungunya a západonílska horúčka,“ skonštatovala riaditeľka centra Andrea Ammon a pripomenula, že je potrebné sa zamerať „na spôsoby kontroly populácie komárov, zlepšenie dohľadu a presadzovanie osobných ochranných opatrení“.





Udržateľné spôsoby kontroly populácie komárov sú podľa ECDC eliminácia stojatých vodných zdrojov, kde sa komáre množia, používanie ekologických larvicídov a podpora povedomia komunity o kontrole komárov.

Ľudia by mali v rámci ochrany používať siete proti komárom, spať alebo odpočívať v tienených alebo klimatizovaných miestnostiach, nosiť oblečenie, ktoré pokrýva väčšinu tela, a používať repelenty proti komárom.





Dôležitá je podľa centra aj osveta o ochoreniach prenášaných komármi, prízvukuje ECDC.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?