Podľa vedcov sú deti narodené v septembri úspešnejšie v živote, ako ostatné

Riadite sa každodenným horoskopom? Myslíte, že vaše znamenie môže nejakým spôsobom ovplyvniť váš život? Možno vás prekvapí, že mesiac narodenia prezradí viac.

Podľa novej štúdie, náš mesiac narodenia môže mať na nás väčší vplyv ako samotné astrologické znamenie. V skutočnosti je spojený s celkovým úspechom študentov počas detstva a dospievania.

Nový výskum z Národného úradu pre ekonomický výskum hovorí, že vek dieťaťa, keď začne školskú dochádzku, môže podstatne ovplyvniť jeho následný kognitívny vývoj vo veku od 6 do 15 rokov. Dokazujú to výsledky testov nielen na základnej, ale aj na vysokej škole.





Nástup do školy je vo väčšine krajinách v septembri. To znamená, že septembrové deti sú tie, ktoré sú z väčšej časti najstaršími žiakmi vstupujúcimi každý rok do svojich ročníkov.





Ako vysvetľuje Gladwell, vek vyšší o niekoľko mesiacov nemusí byť neskôr v živote veľkým rozdielom, ale v ranom veku, keď študenti vstupujú do školy, či škôlky alebo začínajú hrať šport, niekoľko mesiacov môže robiť veľký rozdiel v tom, kde sú deti vývojovo. Toto nastaví najstaršie deti v triede alebo v tíme pre skoré úspechy a ďalšiu pozornosť od učiteľov a trénerov.









