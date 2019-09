Podľa prieskumu by sa strana Most-Híd do parlamentu nedostala, ale Smer je na prvom mieste

BRATISLAVA 14. decembra (WebNoviny.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali v novembri, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 25 percent hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median SK.

Druhá by skončila opozičná strana Sloboda a Solidarita so ziskom 14,5 percenta a tretia hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, ktoré by volilo 10 % opýtaných. Agentúra prieskum vypracovala od 5. do 27. novembra formou osobného rozhovoru (80 %) a vyplnením webdotazníka (20%) na vzorke 1 020 respondentov.

Podľa prieskumu by vo voľbách do Národnej rady SR skončila štvrtá Slovenská národná strana so ziskom 9 percent. Za ňou by skončilo hnutie Sme rodina - Boris Kollár (8 %), Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (8 %) a mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (7 %).

Do parlamentu by sa podľa prieskumu nedostala koaličná strana Most-Híd. Tú by volilo 4,5 percenta opýtaných. Na voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky by sa podľa prieskumu zúčastnilo 54 percent respondentov, nerozhodné sú tri percentá voličov.





Prieskum november 2018 Voľby 2016 Smer-SD 25 28,3 SAS 14,5 12,1 OĽANO-NOVA 10 11 SNS 9 8,6 SME RODINA 8 6,6 ĽSNS 8 8 KDH 7 4,9 MOST - HÍD 4,5 6,5 SMK 4 4 SPOLU 3,5 - Progresívne Slovensko 3,5 - Iné 2,5 4,2

