Podľa kouča českého výberu Jalonena odohrali jeho zverenci dobrý zápas, potešili ho Sedlák aj Hrubec

13.5.2023 (SITA.sk) - Česká hokejová reprezentácia vo svojom úvodnom vystúpení na tohtoročných majstrovstvách sveta splnila cieľ - v súboji proti Slovákom ako obhajca bronzu z vlaňajška potvrdila úlohu favorita a získala tri body za tesný triumf 3:2.

Na istý čas však prišla po zákroku od slovenského obrancu Patrika Kocha o útočníka Filipa Chlapíka. Na striedačke síce zostal aj po strete z prvej tretiny, celkovo však odohral iba necelých desať minút.

Chlapík mimo zostavy

"Na konci zápasu nemohol hrať a istý čas bude mimo zostavu," komentoval fínsky tréner českého výberu Kari Jalonen podľa webu hokej.cz. Myslí si tiež, že rozhodcovia mali celú situáciu preveriť na videu.

Zisk troch bodov fínskeho odborníka potešil. "Po tom divokom začiatku je to dobrý víťazný pocit. Myslím si, že v druhej tretine sme hrali celkom dobre, kontrolovali sme to. Bol to pre nás dobrý zápas. Slováci boli možno o niečo lepší prvej časti, ale potom v druhej a tretej tretine sa mi páčilo, ako sme hrali,“ poznamenal.

Hrubec zažil vlastný gól

Pochválil aj autora dvoch presných zásahov Lukáša Sedláka. "Odohral naozaj dobrý zápas. Je to bojovník, vyhráva súboje a dal dôležité góly," povedal Jalonen a na adresu brankára Šimona Hrubca doplnil: "Páčilo sami, že si udržal pozornosť a vychytal víťazstvo. Nestratil koncentráciu a potom bol vynikajúci. Dal si vlastný gól, ale také veci sa stávajú. Sám som hovoril, že toto sa stane tak raz za život."

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

