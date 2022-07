Podľa experta môže mať New York Rangers vydarenú sezónu, ak bude Halák dobrou dvojkou Šesťorkinovi

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák bude mať v budúcej sezóne v klube New York Rangers zo zámorskej úlohe síce vedľajšiu, ale dôležitú úlohu.

Šesťorkin by mohol zopakovať výkony

Tridsaťsedemročný Bratislavčan bude náhradníkom Rusa Igora Šesťorkina, ktorý v ostatnom ročníku doviedol "jazdcov" do finále Východnej konferencie ako držiteľ Vezinovej trofeje a finalista Hartovej trofeje.

Zámorský expert Adam Proteau z magazínu The Hockey News očakáva od Haláka podporu pre hviezdneho gólmana, aby mohol zopakovať svoje výkony.

"Rangers priviedli skúseného Haláka ako výpomoc pre Šesťorkina. Ak chcú v novej sezóne vyzvať Carolinu v boji o titul v Metropolitnej divízii, nepochybne budú od Šesťorkina potrebovať podobne brilantné výkony ako v predošlom ročníku. Ak bude Halák podávať dobré výkony, Šesťorkin bude viac oddýchnutý pred ďalším dlhým play-off a pre ktorýkoľvek tím z Východnej konferencie bude veľmi náročné vyradiť Rangers," myslí si Proteau, podľa ktorého 26-ročný ruský gólman naplní vysoké očakávania aj v sezóne 2022/2023.

Budú mu musieť pomôcť spoluhráči

"Rangers budú musieť minimálne zopakovať postup do finále konferencie, aby uspokojili majiteľov a vedenie klubu. Dokážu to? Rozhodne áno. Nikto by nemal pochybovať o tom, že Šesťorkin má schopnosti na to, aby zopakoval svoje výkony z predošlej sezóny. Je najlepší hráč svojho tímu a konkurenčné kluby by boli ochotné obetovať čokoľvek, aby získali takého brankára. Jeho spoluhráči mu však budú musieť pomôcť, aby nebol pod takým veľkým tlakom," dodal zámorský odborník.

Tím z Manhattanu stroskotal v 3. kole tohtoročného play-off na Tampe Bay Lightning, neskoršiemu zdolanému finalistovi.

Halák kariéru odštartoval u Montreal Canadiens

Halák odchytal v sezóne 2021/2022 ako brankárska dvojka tímu Vancouver Canucks 17 zápasov. Kariéru v NHL odštartoval v klube Montreal Canadiens, ktorý ho draftoval v roku 2003 v 9. kole a v ročníku 2009/2010 ho v play-off doviedol až do finále Východnej konferencie.

Neskôr pôsobil aj v St. Louis Blues, Washingtone Capitals, New Yorku Islanders a Bostone Bruins. V rokoch 2012 a 2020 získal Jenningsovu trofej, ktorú každoročne dostáva brankársky tandem s najnižším počtom inkasovaných gólov v základnej časti.

V roku 2016 si zachytal vo finále Svetového pohára ako člen Tímu Európy.

