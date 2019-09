Podbrezová s novým trénerom uspela, Slovanu sa darilo aj v mrazivom počasí a Žilina inkasovala bod

NITRA 1. decembra (WebNoviny.sk) - Futbalisti FC Nitra zdolali hráčov FK Senica najtesnejším rozdielom 1:0 v sobotňajšom dueli 17. kola najvyššej slovenskej súťaže Fortuna ligy 2018/2019. Už v 17. min stretnutia sa gólovo presadil Matúš Kuník a postaral sa o jediný gól zápasu, ktorý Nitranom napokon stačil na zisk troch bodov.

Senica si do štatistík nepripísala ani jednu strelu do priestoru troch žrdí a napokon odišla spod Zobora s druhou prehrou v rade. Zverenci trénera Ivana Galáda dokázali vybojovať druhý triumf v sérii a v tabuľke poskočili na priebežné 6. miesto. Seničania figuruje na predposlednej 11. priečke.

Výhra Slovana, šanca elitnej šestky pre Michalovce

Ani v predposlednom stretnutí jesennej časti futbalovej Fortuna ligy nenašiel Slovan Bratislava premožiteľa a Trenčín zdolal 3:0. V mrazivom počasí na ľudoprázdnom štadióne v Myjave si "belasí" išli za troma bodmi od úvodu stretnutia. Nerozladilo ich ani pätnásťminútové oneskorenie úvodného výkopu. Andraž Šporar sa po chybe stopérov ocitol v samostanom úniku a v 7. min otvoril skóre. Do prestávky zvýšil na 2:0 Marin Ljubičič a skóre zavŕšil po prihrávke Aleksandara Čavriča Moha. Trenčín tak v ostatných deviatich zápasoch získal iba jeden bod.

Futbalisti Zlatých Moraviec nestačili na Michalovce 0:3 na ich ihrisku. Domáci sa ujali vedenia gólom do šatne, keď sa lopta v nadstavenom čase prvého polčasu po priamom kope dostala k úplne voľnému Matúšovi Vojtkovi a ten hlavičkoval presne.

Pätnásť minút po prestávke zahral v šestnástke rukou Oliver Práznovský a Peter Kolesár zabezpečil Zemplínčanom ešte pohodlnejší dvojgólový náskok. Tretí zásah pridal presnou strelou z uhla Tomasz Nawotka. Michalovce si tak pripísali tretie víťazstvo z ostatných štyroch duelov a po zlom začiatku sa stali kandidátom na umiestnenie v elitnej "šestke".

Úspech Podbrezovej s novým trénerom

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová remizovali na domácom trávniku so Sereďou 1:1. Obidva góly padli už v úvodných sedemnástich minútach. Na radosť domácich sa v 13. min presadil Michal Obročník, no už o štyri minúty neskôr vyrovnal Dávid Leško. V priebehu zápasu vystrelil domáci tím na bránku súpera ešte päťkrát, ani jeden pokus však neskončil medzi tromi žrďami. Sereď vyslala na Matúša Kuciaka ešte jednu strelu, ktorá taktiež nemala nárok na úspech.

Podbrezovčania s novým trénerom Gergelyom Gerim tak prelomili šesťzápasovú sériu bez bodového zisku. Naopak, Sereď natiahla sériu stretnutí s aspoň jedným získaným bodom v rámci fortunaligových meraní síl už na sedem zápasov. Kým domáci tím figuruje so 17 bodmi na 10. priečke, Seredi aktuálne patrí priebežné 4. miesto so ziskom 25 bodov.

Tabuľka Fortuna ligy 2018/2019 po sobotňajších dueloch 17. kola 1. ŠK Slovan Bratislava 17 13 4 0 42:15 43 2. FC DAC 1904 Dunajská Streda 17 10 5 2 37:22 35 3. MŠK Žilina 17 10 4 3 31:16 34 4. ŠKF iClinic Sereď 17 7 4 6 22:25 25 5. MFK Ružomberok 16 6 6 4 25:18 24 6. FC Nitra 17 6 3 8 23:25 21 7. MFK Zemplín Michalovce 17 6 3 8 23:31 21 8. FC Spartak Trnava 16 5 3 8 19:17 18 9. AS Trenčín 17 5 3 9 22:29 18 10. FK Železiarne Podbrezová 17 5 2 10 18:29 17 11. FK Senica 17 3 5 9 18:35 14 12. FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 17 3 2 12 14:32 11

V priamom súboji o druhú priečku vo futbalovej Fortuna lige remizovala Dunajská Streda na ihrisku Žiliny 2:2. Hostia sa dostali do vedenia v 40. min, kedy po centri Marka Divkoviča do šestnástky skóroval Vakoun Issouf Bayo netradične nie hlavou, ale umiestnenou strelou k žrdi. Ešte do prestávky sa žlto-zeleným podarilo vyrovnať po elegantnej otočke a presnej strele Michala Škvarku.

Aj druhý gól Dunajskostredčanov padol v druhom polčase po peknej akcii, na jej konci Bayo ideálne vysunul Kristophera Vidu a ten trafil presne. Žilina vyrovnala z úplne poslednej akcie zápasu. Do šestnástky sa vybral aj brankár Dominik Holec, no priamy kop Škvarku napokon našiel striedajúceho Filipa Balaja, ktorý zariadil bod pre domácich. Oba tímy remizovali druhýkrát v sérii a Slovan má na druhý DAC náskok už osem bodov.

Fortuna liga 2018/2019 17. kolo FC Nitra - FK Senica 1:0 (1:0) Gól: 17. Kuník, ŽK: 62. Vestenický - 78. Deretti, rozhodovali: Smolák - Tomčík, Hrmo Zostavy: Nitra: Hroššo - Kuník, Križan, Pavol Farkaš, Ján Chovanec - Šimončič (63. Machovec), Charizopulos - Abdulrahman Taiwo, T. Kóňa, Chobot (90.+ Macho) - Vestenický (72. Guláš) Senica: Taborda - J. Kotula, R. Dias, Da Graca, Krč - Deretti, Tešija (86. Solano), Petshi, Zezinho - Castaňeda (87. Otrísal), Azankpo (66. Celis) AS Trenčín - ŠK Slovan Bratislava 0:3 (0:2) - hralo sa v Myjave Góly: 7. Šporar, 27. Ljubičič, 59. Moha, ŽK: 1. Yem, 67. Antonio Mance (obaja Trenčín), rozhodovali: Prešinský - Vorel, Jenčura, 367 divákov Zostavy: Trenčín: Hrdlička - Yem, M. Šulek, Kleščík (46. Antonio Mance), Skovajsa - El Mahdioui - Van Arnhem, Ubbink - Bukari, Čatakovič (79. Paur), Sleegers (70. Kvocera) Slovan: Greif - Apau, Bajrič, Božikov, Suchockij - Ljubičič, De Kamps - Čavrič (79. Dražič), Holman (84. Nono), Moha (89. V. Savičevič) - Šporar MFK Zemplín Michalovce - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 3:0 (1:0) Góly: 45.+ Vojtko, 59. P. Kolesár, 84. Nawotka, ŽK: 80. Sulley - 55. Richtárech, 86. Práznovský, rozhodovali: I. Kružliak - Borsányi, Čajka, 783 divákov Zostavy: Michalovce: Kira - Rota (87. M. Kolesár), Carrillo, Beskorovajnyj, Vojtko - Turík, Ch. Diarra (80. Grič), S. Danko, P. Kolesár - Nawotka - Vaščák (72. Sulley) Zlaté Moravce-Vráble: M. Krnáč - Čögley, Práznovský, Karlík, M. Chren - Richtárech (62. Casado), B. Ľupták - Dimitrijevič, Ewerton, Brašeň - J. Švec (46. Ľ: Urgela) FK Železiarne Podbrezová - ŠKF iClinic Sereď 1:1 (1:1) Góly: 13. Obročník - 17. Ulrich, ŽK: 15. Obročník, 25. D. Leško - 45.+ Hučko, 90.+ P. Penksa, rozhodovali: P. Hrčka - Somoláni, E. Weiss Zostavy: Podbrezová: M. Kuciak - M. Turňa, Bartoš, Podstavek, A. Mojžiš - Obročník - Viazanko, D. Leško, Breznaník - Bernadina, Matúš Mikuš (77. D. Magda) Sereď: P. Penksa - Sus, Ľ. Michalík, Menich, Hučko - D. Ventúra, Baéz - Pankaričan (66. Bilas), Richnák (59. Ondong-Mba), Ulrich (76. M. Mečiar) - Morong MŠK Žilina - FC DAC 1904 Dunajská Streda 2:2 (1:1) Góly: 43. Škvarka, 90.+ F. Balaj - 40. Bayo, 54. K. Vida, ŽK: 47. Fazlagič, 80. Káčer - 19. Bayo, 26. E. Davis, 64. Kalmár, 85. Divkovič, rozhodovali: Pavlík - Pozor, Jekkel, 1903 divákov Zostavy: Žilina: Holec - Anang (86. M. Tomič), Kaša, Šušnjar, B. Sluka - Káčer, Fazlagič (74. L. Jánošík), Škvarka - J. Mihalík, Boženík (83. F. Balaj), I. Díaz Dunajská Streda: Jedlička - M. Vida, T. Huk, S. Koné, E. Davis - Šatka - Divkovič (85. Koštrna), Herc, Kalmár, K. Vida (90.+ Špiriak) - Bayo (77. Tretiakov)

